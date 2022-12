”Mitään syytä Natoon liittymiselle ei itseasiassa ole, sillä tilanne on vakaa. Yhden kevään kuohunnan pohjalta ei pitäisi tehdä tällaisia ratkaisuja”, Johannes Yrttiaho sanoo.

Ei Natolle. ”Mitään syytä Natoon liittymiselle ei itseasiassa ole, sillä tilanne on vakaa. Yhden kevään kuohunnan pohjalta ei pitäisi tehdä tällaisia ratkaisuja”, Johannes Yrttiaho sanoo.

Suomen Nato-jäsenyyttä vastustava kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas) kritisoi kovin sanoin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjanvetoja Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

Turkin myötäileminen on Yrttiahon mielestä suuri virhe. Turkki ei toistaiseksi ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä. Unkari on toinen jäsenmaa, jolta ratifiointi puuttuu. Unkari on viestittänyt tekevänsä ratifioinnin helmikuun alussa.

”Nyt lähdettiin melkoiseen seikkailupolitiikkaan, ja sanoin jo keväällä, että Turkin hyväksynnän kanssa tulee ongelmia. Nyt meitä on kuljetettu Turkin ja Ruotsin kanssa yhteiseen sopimukseen, joka tarkoittaa Marinin hallituksen ohjelmassa linjatun ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikan muuttumista. Muun muassa asevienti sotaa käyvään Turkkiin sekä henkilöluovutukset tullaan sallimaan”, Yrttiaho sanoo.

200 kansanedustajaa: Johannes Yrttiaho Ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä. Koulutukseltaan filosofian maisteri Turun yliopistosta Suomen historian oppiaineesta. Työskennellyt tiedottajana ammattiyhdistysliikkeessä. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

Kun Turkkia on myötäilty, Yrttiahon mukaan on jo luovuttu isosta osasta suvereenin valtion perusasioita, ja ”ollaan niin kuin virran vietävänä”.

”Sellaiseen tilanteeseen ei maata missään nimessä saisi ajaa. Se on käsittämätön virhe, emmekä edelleenkään tiedä tuleeko Turkki ratifioimaan Suomen jäsenyyttä.”

Videohaastattelussa Yrttiaho kertoo muun muassa, minkä lakihankkeen kokee hallituskauden tärkeimmäksi.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 19.12.2022 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.

