Vuoden 2020 loppuvuoden kehityksen pörsseissä ratkaisee kolme asiaa, arvioi LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro. Jos joku kolmesta riskistä toteutuu, osakekurssit voivat jälleen kääntyä selvään laskuun ja koko vuoden tuotot jäädä heikoiksi.

Isoin riski kurssikehityksen kannalta on koronavirus. Nummiaro pohtii, että kansanterveyden riski on nyt ehkä mahdollista välttää varotoimien avulla, eikä taloutta tällöin jouduttaisi pakottamaan uudelleen taantumaan.

”Edessä voi kuitenkin olla rajoitusten siksakkia, kunnes rokote tulee, eli tartuntojen mukaan kiristetään tai löysätään”, Nummiaro sanoo tiedotteessa. ”Uhkakuva on, että samalla itsesuojellaan talous kaksoistaantumaan, eli Q2 voimakkaasti alas, Q3 toipuminen, Q4 jälleen alas, vaikkakin lievemmin. Huono enne on, että Euroalueella palvelualojen luottamus on jo kääntynyt uudelleen laskuun.”

Toinen riski ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit. Joe Biden johtaa nyt gallupeissa, mutta Donald Trump voi vielä yllättää.

LähiTapiolan mukaan sijoittajat ovat tähän mennessä suhtautuneet Bidenin mahdolliseen voittoon myönteisesti. Tämän odotetaan kasvattavan finanssielvytystä lyhyellä aikavälillä, mutta nostavan veroja koronan väistyttyä – mikä ei ole sijoittajille mieluista.

”Ajan käydessä vähiin Trumpin täytyy alkaa vedellä kaneja hatusta, mikä voi aiheuttaa otsikoita ja päiväliikkeitä. Epäilen kuitenkin, että nousu jää tällä kertaa piippuun”, Nummiaro kommentoi.

Hänen mukaansa markkinoiden kannalta isoimmat tekijät saattavat olla Bidenin puheet politiikasta. Etenkin kauppapolitiikka on markkinatunnelman suhteen herkkä aihe.

”Kyräily Kiinan suuntaan tulee varmasti jatkumaan, mutta Trumpin aggressiivisuuspreemion poistuminen voi tukea luottamusta. Huono skenaario olisi, jos vaalien tuloksia ei postiäänestyksen vuoksi yleisesti tunnusteta. Sellaisesta epävarmuudesta markkinat eivät pidä”, Nummiaro arvioi.

Kolmantena riskitekijänä LähiTapiola mainitsee pörssiyhtiöiden tuloskehityksen. Pörssiyhtiöiden tuloskehitys oli toisella neljänneksellä pelättyä parempi, mutta sijoittajia mietityttää yhä yritysten selviäminen koronakriisin yli.

”Sijoitusmielessä tulokset ovat se, mistä maksetaan, eikä tuottokehitys voi pitkään kulkea kannattavuuden kanssa eri latuja. Alkavalla kolmannen vuosineljänneksen tuloskaudella toisen neljänneksen tuloskauden aikana nousseet tulosodotukset on jälleen lunastettava”, Nummiaro arvioi.

”Tämän riskin suhteen olen luottavaisin, enkä näe arvostustenkaan karanneen käsistä. Varsinkin, kun huomioidaan alhainen korkotaso, jota talous tulee tarvitsemaan vielä pitkään.”

