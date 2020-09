Geenitutkija Tuuli Lappalainen työskentelee ryhmänjohtajana New York Genome Centerissä ja professorina Columbian yliopistossa.

Alansa huippuja. Geenitutkija Tuuli Lappalainen työskentelee ryhmänjohtajana New York Genome Centerissä ja professorina Columbian yliopistossa.

Alansa huippuja. Geenitutkija Tuuli Lappalainen työskentelee ryhmänjohtajana New York Genome Centerissä ja professorina Columbian yliopistossa.

”Jotta rokotteista saadaan turvallisia, ne täytyy testata isolla joukolla ihmisiä pitkän aikaa”, korostaa biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen Kauppalehden Podcast-haastattelussa.

New York Genome Centerin ryhmänjohtajana ja Columbian professorina työskentelevä Lappalainen on huolissaan tämän periaatteen toteutumisesta Yhdysvalloissa koronarokotteen käyttöönotossa. Lappalainen sanoo pelkäävänsä, että Yhdysvaltain presidentinvaalien vuoksi markkinoille pääsee rokote liian aikaisin.

Yhdysvalloissa ovat kehitteillä muun muassa Modernan ja Pfizerin rokotteet, jotka ovat siirtyneet testauksessaan kolmanteen vaiheeseen, missä rokotteita annetaan kymmenille tuhansille ihmisille.

”Nyt isoin katastrofi on ehkä tapahtumassa, kun Donald Trump on väen vängällä ottamassa käyttöön keskeneräistä rokotetta, jota ei ole loppuun asti testattu, koska sille on poliittista painetta. Siitä voi tulla järkyttävä katastrofi”, Lappalainen varoittaa.

Presidentti Trumpin kampanja lupaili republikaanien puoluekokouksen yhteydessä, että rokote olisi mahdollisesti saatavilla jo tänä vuonna, KL kertoo. Lappalainen muistuttaa, mitä kävi muun muassa sikainfluenssarokotteiden kanssa kymmenen vuotta sitten, kun ihmiset sairastuivat narkolepsiaan.

”Rokotteet oli testattu, mutta sinne oli jäänyt hyvin harvinainen ja vakava sivuvaikutus. Tällaisen voi nähdä vain todella isoissa aineistoissa.”

”Nyt jos ilmenisi sivuvaikutuksia, joita ei tunnistettu, niin vastustus rokotteita, lääkkeitä ja tiedettä vastaan voi lähteä lapasesta”, Lappalainen sanoo.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori, Yhdysvalloissa tautietsiväksi kouluttautunut Pekka Nuorti kertoo tuoreessa Uuden Suomen haastattelussa arvionsa siitä, miksi Yhdysvaltain ja Euroopan koronaepidemiat kehittyivät niin eri suuntiin alkukesästä. Yksi syy epidemian leimahdukseen Yhdysvalloissa – samaan aikaan kun se hiipui Euroopassa – on Nuortin mukaan selvä: Euroopassa maltettiin purkaa koronarajoituksia vasta sitten, kun tartuntamäärä oli saatu laskettua riittävän alas. LUE LISÄÄ:

LUE MYÖS: