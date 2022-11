Kuva: -

Otetaan alkuun kiitos ja kumarrus: EU on toiminut Venäjän hyökkäyssodassa jämäkästi. Se on osoittanut läntisten maiden poliittisella yhteenliittymällä olevan lisäarvoa.

Sodan alle jää kuitenkin rakenteellinen unionitason ongelma, joka ruokkii vastakkainasettelua ja populismia. EU:n koneisto on maailmanmestaritason puppugeneraattoritoimija. Metsäpolitiikka on siitä valitettava esimerkki.

Viime vuonna Suomessa saatiin iso metakka aikaiseksi taksonomia-asetuksesta. Sen perusajatuksena oli tehdä luokittelu, joka ohjaa yksityistä rahoitusta kestäville talouden aloille. Kestävän rahoituksen ilmastokriteerit on hyväksytty mutta ympäristökriteerit, esimerkiksi metsien suojelua koskeva, ovat edelleen kesken.

Suomen hallitus ja laaja eduskunnan enemmistö vastustavat ajatusta, että metsien hoitoa alettaisiin kovin yksityiskohtaisesti säädellä EU-vetoisesti. Lopultahan kyse on myös omistusoikeuteen kajoamisesta. Metsien hoitoa koskevissa luonnoksissa suomalaisille metsänomistajille olisi tullut raportointivelvollisuuksia unioniin. Ikään kuin kaikki viisaus asuisi keskushallinnon metsättömissä, mutta muuten nerokkaissa päissä.

Ympäristöasioihin liittyy EU:n puolelta myös valitettavaa päällekkäisyyttä: ennen kuin on ehditty sopimaan saati toimenpanemaan uutta sääntelyä, seuraavat ovat jo putkessa.

Suomen hallitusta – tarkemmin sanottuna keskustaa ja vihreitä – repii nyt metsien ennallistaminen. Sen, kuten taksonomian, yhtenä tavoitteena on rajata metsien hakkuita ja taloudellista hyötykäyttöä ympäristösyistä. Kaukaa katsottuna ennallistaminen (sanahirvitys) ja taksonomia (toinen sanahirvitys) siis vaikuttavat samalta sisällöltä vain eri kääröön paketoituna.

Ei tarvitse olla kovan tason poliittinen suunnittelija, joka pystyy ottamaan ilon irti EU:n operaatioista. Vaikeasta hahmotettavista ja huonosti viestityistä asioista on mehukasta tehdä yksinkertaistuksia.

Mielikuvatasolla EU on sosialisoimassa metsäomaisuutta, vaikka tietenkään sitä se ei tule tekemään. Mielikuvatasolla koko EU:n koneisto on Suomen metsäpolitiikkaa vastaan, vaikka todellisuudessa Suomella on liittolaisia.

EU:n ennallistamisasetuksen mukaan soita, metsiä ja vesistöjä tulisi EU:n alueella ennallistaa 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ennallistamisen vertailukohdaksi on komission esityksessä asetettu 1950-luku.

Se on sattumalta sama vuosikymmen, jona syntyi integraation aloittanut Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Siitä saisi ennallistamisen mallia EU ihan itselleen.