Opetusministeri Li Anderssonin (vas) valtiosihteeri Dan Koivulaakso kertoo Facebookissa päätyneensä Suomen Nato-jäsenyyden kannalle.

Koivulaakso oli ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) johtaman ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisselonteon koordinaatioryhmän jäsen. Ajankohtaisselonteko luovutettiin eduskunnalle viime viikolla ja eduskunta kävi siitä lähetekeskustelun tällä viikolla.

Koivulaakso kertoo vastustaneensa Natoa lähes koko aikuisikänsä ja jopa osoittanut mieltä sitä vastaan.

Koivulaakso kirjoittaa, että Naton turvatakuu on ”valitettavan väärinymmärretty absoluuttiseksi takuuksi”, jota se ei ole. Tämä ei Koivulaakson mielestä kuitenkaan ole perustelu liittoutumattomuuden puolesta.

”Artikla 5 totta kai myös itsessään painaa paljon,vaikka se ei olisikaan aukoton. On selvää, että sotilaallinen liittoutuminen Natoon ja viime kädessä ydinaseuhka loisivat nykyistä vahvemman pidäkkeen hyökätä Suomeen. Jopa niin suuren pidäkkeen, että 5. artiklan tiiviyttä tuskin tarvitsisi koskaan kokeilla. Ydinaseet ovat uhka kaikelle ja kaikille, niin kauan kuin niitä on”, Koivulaakso kirjoittaa.

”Natoon liittymisessä on Suomen näkökulmasta toki myös ongelmia. On argumentoitavissa, että Nato-jäsenyys lisäisi riskiä joutua vedetyksi mukaan konflikteihin Euroopan rajojen ulkopuolella. Pidän tätä ihan mahdollisena tapahtumana, enkä sellaista tietysti toivo. Se voisi heikentää turvallisuuttamme monella tapaa. En kuitenkaan keksi skenaariota, jossa se toisi laajamittaisen sodan Suomeen. On myös niin, että osallistumisessa tällaiseen Nato-operaatioon, olisi aina kyse Suomen omasta ja erillisestä päätöksestä, jota pitäisi pohtia ko. operaation oman oikeutuksen näkökulmasta. Näin olisi myös jatkossa, vaikka olisimme Nato-jäseniä. Suomi ei esimerkiksi ole tarvinnut Nato-jäsenyyttä osallistuakseen Afganistan-operaatioon. Siksi tämä perustelu liittoutumista vastaan on mielestäni heikko. Jos taas Venäjä hyökkäisi itäisen EU:n alueelle, pitäisin sitä joka tapauksessa hyökkäyksenä konfliktina, johon Suomi joutuisi osalliseksi, vaikka emme olisikaan Naton-jäsenmaa”, Koivulaakso myös katsoo.

Koivulaakso arvioi, että Natoon liittyminen muuttaisi Suomen asemaa suhteessa Venäjään ja johtaisi mahdollisesti hyvin ikäviinkin seurauksiin. Koivulaakso ei kuitenkaan usko, että seurauksena olisi sota.

”Vaikka jäsenyydessä on ongelmia ja mahdollisesti ikäviä seurauksia pidän niitä liittymisestä saatavia hyötyjä pienempinä. Siksi kannatan Suomen pitkäaikaisen linjan muuttamista ja sotilaallista liittoutumista. Ja toki edelleen kansainvälistä ydinaseriisuntaa ja Suomen omaa ja aktiivista ulkopolitiikkaa”, Koivulaakso kirjoittaa.

Nato-keskustelu käynnistyi Suomessa, kun Venäjä alkoi viime vuoden lopulla keskittää joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa. Venäjän hyökättyä laajamittaisesti Ukrainaan helmikuun lopulla suomalaisten enemmistö kääntyi kannattamaan Nato-jäsenyyttä.

