Suomen on haastettava komissio EU-tuomioistuimeen, vaatii hallituspuolue keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Petri Honkonen.

Taustalla on hallitusta repinyt taksonomia-asetus, jonka tarkoituksena on ohjata rahoituslaitosten sijoituksia ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Taksonomia-asetuksella määritellään ilmastotavoite- ja teollisuudenalakohtaisesti, mikä on kestävää taloudellista toimintaa.

Hallituksen rivit repesivät muodostettaessa kantaa esitykseen, jolla määritellään myös se, millainen metsien käyttö täyttää kestävän rahoituksen ehdot. Erimielisyyksien takia kannanmuodostus venyi, ja hallitus päätyi lopulta vastustamaan taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevan säädösehdotuksen hyväksymistä.

Komission taksonomia-asetusehdotuksesta saavutettiin neuvoston, parlamentin ja komission kesken sopu Suomen puheenjohtajuuskaudella 2019. Huhtikuussa 2021 komissio julkaisi delegoidulla säädöksellä tekniset arviointikriteerit kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmälle.

”Vaarallinen suunta”

Honkonen katsoo nyt, että Euroopan komissio vie unionia vaaralliseen suuntaan ajamalla taksonomia-asetusta eteenpäin niin sanotulla delegoidulla säädöksellä.

”Taksonomia-asetuksella luodaan luokitusjärjestelmä ympäristön kannalta kestävinä sijoituskohteina pidettäville taloudellisille toiminnoille. Se on etenkin metsätalouden osalta Suomen etujen vastainen ja hallitus päätti keskustan vaatimuksesta asettua Ruotsin kanssa vastustamaan kyseistä asetusta”, Honkonen toteaa tiedotteessa.

”Delegoitu säädös on tarkoitettu teknisten asioiden hoitamiseen. Nyt komissio vie poliittisesti isoa asiaa eteenpäin epädemokraattisella keinolla ja haavoittaa kahden jäsenmaan taloutta peruuttamattomasti.”

”Nostettava kissa pöydälle”

Delegoitu säädös tulee komission päätöksellä sellaisenaan voimaan, eikä EU-parlamentilla tai jäsenmaalla ministerineuvostossa ole mahdollisuutta vaikuttaa sen sisältöön, Honkonen huomauttaa. Suomen hallituksen on Honkosen mukaan ”nostettava tämä kissa pöydälle” ja selvitettävä mahdollisuudet viedä asia EU-tuomioistuimeen – ja toimittava.

”Delegoidun säädöksen käyttäminen luo uuden, vaarallisen ja epädemokraattisen käytännön unioniin, jolla voidaan polkea pienten jäsenmaiden tavoitteita. Suomen on kansallisten etujen turvaamiseksi estettävä tällainen kehitys. Tällainen toimintaa heikentää päätöksentekokykyä EU-asioissa”, Honkonen varoittaa.

EU-maiden ministerit äänestävät esityksestä 8. joulukuuta, mutta esitys tuskin kaatuu. Suomen lisäksi vain Ruotsi on kertonut äänestävänsä sitä vastaan.