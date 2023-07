Sen ET5-mallin farmariversiota on esitelty myös Euroopan automessuilla, kuten kuvan Rotterdamissa. Maailmanvalloitus on siis käynnissä.

Sähköautoja myytiin viime vuonna kaikkien aikojen ennätysmäärä, yli 10 miljoonaa kappaletta. Se on viisinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna. Vauhti tulee jatkossa vain kiihtymään, mutta liikenteen sähköistäminen ei tule tapahtumaan ilman uhrauksia.

Yksi näistä on Kiinan ylivalta sähköautojen komponenteissa ja raaka-aineissa.

Voidaanko kiinalaisista komponenteista päästä eroon maan ulkopolitiikan aiheuttaessa laineita kansainvälisillä markkinoilla?

The Economistinanalyytikoiden mukaan se vaikuttaa vähintäänkin epätodennäköiseltä. Tämä on myrkkyä erityisesti amerikkalaisille, joiden kunnianhimoisena tavoitteena on sähköautojen osuuden nostaminen puoleen kaikista myydyistä.

Kiina on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin tuottaja akkumetalleissa, akkukennoissa sekä valmiissa, kokonaisissa akuissa. Jopa puolet akkujen osista, joissain tapauksissa peräti 70 prosenttia, voi olla peräisin maasta. Kiinalainen Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. tuottaa kolmasosan kaikista sähköautojen akuista. Kiinan ulkopuolella tapahtuvassa tuotannossakin osallisina on usein kiinalaisia yhtiöitä.

Amerikkalaiset ovat luokitelleet tämän uhaksi omille tuotantoketjuilleen.

Sähköautoteollisuuden tuotantoketjut sijaitsevat suurimmaksi osaksi Aasian ja Oseanian maissa. The Economistin mukaan akkuteollisuudelle kriittisestä litiumista puolet tulee Australiasta, 30 prosenttia Chilestä ja 15 prosenttia Kiinasta. Niin ikään tärkeän nikkelin tuotannosta 48 prosenttia on Indonesiassa, Filippiineillä 10 prosenttia ja Australiassa 5 prosenttia.

Juttu jatkuu graafin jälkeen.

Yhdysvallat vastaa

Tämä keskittyminen herättää huolta suurvaltapolitiikassa. Yhdysvallat pyrkii ratkaisemaan ongelmaa omalla tavallaan: saadakseen valtion lupaaman 7500 dollarin hyvityksen uuden sähköauton hankkimiseksi, tietyn osuuden auton osista ja niihin käytetyistä materiaaleista täytyy olla valmistettu Yhdysvalloissa tai toisessa samassa kauppasopimuksessa olevassa maassa.

Sähköautoteollisuuden pullonkaulaksi saattaa muodostua seuraavan kymmenen vuoden aikana nikkeli. Indonesia tuottaa metallia kokonaisuudessaan vähemmän kuin pelkkä sähköautoteollisuus tulee sitä kuluttamaan vuonna 2035. Siitäkin suurin osa menee terästeollisuuteen, ei akkuihin.

Sähköautojen odotetaan tarvitsevan noin 2,7 miljoonaa tonnia nikkeliä vuonna 2035. Indonesian tuotanto on vain 1,6 miljoonaa tonnia.

Maailman kokonaistuotannosta Kiina käsittelee joidenkin arvioiden mukaan kolme neljäsosaa. Myös litiumin prosessoinnissa osuus on kaksi kolmasosaa. Kuten komponenttituotannossa, myös raakametallien ulkomaisessa tuotannossa on mukana kiinalaisia yhtiöitä. Ne osallistuvat tuotantoon esimerkiksi toimittamalla järjestelmiä muihin maihin.

Yhdysvaltojen kannalta asiassa on vielä yksi mutta: muut maat tukevat sähköautotuotantoa huomattavasti suuremmilla julkisilla rahoilla. Se voi tehdä niiden leikkaamisesta tuotantoketjusta vaikeaa. Niiden ei tarvitse välittää tappioista samalla tavalla. Näin ne kykenevät tarjoamaan komponentteja halvalla.

Kun sähköautojen ja niiden komponenttien kysyntä kasvaa tulevina vuosina entisestään, jo nykyiset tuotannon pullonkaulat, kuten edellä mainitut nikkeli ja litium, voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita ilmasto- ja autoilutavoitteisiin pääsemisessä ilman suurempaa kauppasotaakin.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavien ratkaisujen skaala ja annettu aikataulu hakevat vertaisiaan teollisuuden historiassa. Tästä syystä tehtävä voi osoittautua mahdottomaksi ilman markkinaa dominoivan Kiinan apua.