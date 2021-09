”En välttämättä ole samaa mieltä Räsäsen kanssa, mutta hänellä on oikeus sanoa niin kuin on sanonut”, kokoomuksen Jukka Kopra sanoo.

Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo suhtautuvansa erittäin penseästi siihen, että valtakunnansyyttäjänvirasto asettaa kansanedustajia syytteeseen heidän puheistaan.

”Jos tuomiojärjestelmä puuttuu lainsäädäntöjärjestelmän toimintaan eli yleinen syyttäjä alkaa kyseenalaistaa kansanedustajien sanomia ja nostaa niistä syytteitä, voimme pikkuhiljaa sanoa hyvästit koko demokratialle. Sitten olemme sellaisella kaltevalla pinnalla, että meille käy huonosti”, Kopra toteaa.

Hänen mukaansa on pyrittävä sanomaan asiat loukkaamatta, mutta kansanedustajan roolissa on oikeus sanoa niinkin, että joku loukkaantuu. Tämä koskee esimerkiksi Päivi Räsäsen (kd) esiin tuomia ajatuksia, joista hän on saanut syytteen kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

”Olen sitä mieltä, että syytteet ovat perusteettomia. En välttämättä ole samaa mieltä Räsäsen kanssa, mutta hänellä on oikeus sanoa niin kuin on sanonut.”

Kopran mukaan ei ollut myöskään oikein, että valtakunnansyyttäjä yritti saada perussuomalaisten kansanedustajaa Juha Mäenpäätä oikeuden eteen hänen ”vieraslaji”-puheistaan eduskunnassa.

”En itse toivottavasti sano noin, mutta lopputulos oli oikea. Mielestäni siinäkin väärää oli jo se, että asia nostettiin päätöksentekoon. Kansanedustajalla, jolla on rajoittamaton puheoikeus täysistunnossa, pitää olla mahdollisuus puhua myös typerästi.”

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon vuonna 2012 saama tuomio kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja uskonrauhan rikkomisesta on Kopran mielestä eri asia kuin nyt päällä olevat tapaukset, koska Halla-aho ei ollut tekohetkellä kansanedustaja.

Päivi Räsänen joutui viime viikonloppuna uuden kohun keskelle, kun homoseksuaalisuuteen Raamatun pohjalta kielteisesti suhtautuva kansanedustaja oli valittu esiintymään MTV3:n Masked singer -viihdeohjelmaan. Ohjelman tuomaristoon kuuluva Christoffer Strandberg paheksui valintaa.

”Huolestuttavin ilmiö on se, kun kapeakatseista ja ahdasmielistä toimintaa tehdään suvaitsevaisuuden nimissä”, kokoomuslainen Kopra toteaa tapauksesta.

Jukka Kopra kertoo videolla, mitä lakihanketta pitää tärkeimpänä ja ketkä kollegat ovat tehneet vaikutuksen.

