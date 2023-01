Luonnonvarakeskuksen arvio ennallistamistoimien Suomelle aiheuttamista kustannuksista oli laajalti esillä eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Luke arvioi tuoreessa raportissaan luonnon ennallistamista koskevan Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksen vaikutuksia Suomessa. Arvion mukaan luontotyyppien ennallistamistoimet koskisivat 2–6 miljoonaa hehtaaria ja tarkoittaisivat Suomelle peräti 13–19 miljardin euron toimenpidekustannuksia vuoteen 2050 mennessä.

Arvioon viittasi muun muassa ensimmäisen kysymyksen esittäjä Mika Niikko (ps) sekä tämän puoluetoveri Ritva Elomaa, jonka mukaan ”Luonnonvarakeskuksen selvitys on karua luettavaa”.

”Ennallistamisasetuksen lisäksi Suomelle on rapsahtamassa valtava, jopa 7 miljardin, lisälasku hiilinielujen takia. Eli Euroopan metsäisimmän maan, Suomen, tulisi komission mukaan maksaa miljardeja metsistään omat metsänsä kaataneille muille EU-maille. Perussuomalaisille tämä ei käy”, sanoi Niikko ja vaati hallitusta puuttumaan komission ehdotuksiin.

Niikko aloitti kysymyksensä väittämällä, että ”samaan aikaan, kun oma kansa saa energiakriisin keskellä hätäänsä vain rippeitä, on hallitus valmis ideologisista syistä kippaamaan EU:lle kymmeniä miljardeja”.

Tämä Niikon väite sai tyrmäyksen hallituspuolue vihreiden ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalolta.

”Nyt on hieman erikoista ehkä mielikuvapolitiikkaa tässä sekoittaa eri asioita keskenään. Hallitushan on tehnyt lukuisia päätöksiä siitä, kuinka ihmisiä tuetaan keskellä tätä vaikeaa energiakriisiä, erityisesti pienituloisia, erityisesti niitä, jotka tukea nyt todella tarvitsevat”, hän sanoi.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne tviittasi, että ”päivän kyselytunti alkaa hevonkukulla ennallistamisasetuksesta”.

”Rautalankaa vielä kerran: Ennallistamissetuksen pointti [on] parantaa luonnon tilaa. Arvioidut kustannukset Suomelle perustuvat luonnon nykytilaan Suomessa. Kyse ei ole rahan lähettämisestä EU:lle tms. höpöä”, Harjanna kirjoittaa.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) halusi oikoa käsityksiä.

”Mutta ehkäpä tässä katsojillekin voi tulla väärinkäsitys siitä, että me ikään kuin lähettäisimme EU:lle joitakin miljardeja”, hän sanoi.

”Tässä ennallistamisasetuksessahan on kyse siitä, että me olemme täällä Suomessa vastuussa Suomen luonnosta ja me haluamme pitää huolta siitä, että meidän luontomme voi hyvin, jolloin me käytämme rahaa kyllä täällä kotimaassa meidän luonnontilamme parantamiseen. Emme me lähetä rahaa italialaisten metsien tilan parantamiseen, vaan esimerkiksi täällä kotimaassa haluamme parantaa suomalaisten metsien tilaa, suomalaisten vesistöjen tilaa, eli pidämme huolta kotimaasta.”

Ministeri Ohisalo sanoi, että ”komissio ei meille laskua lähetä, mutta lasku tulee varmuudella, ja joko sen laskun maksavat veronmaksajat tai sen maksaa metsäteollisuus”.

”Me olemme sitoutuneet Suomessa meidän ilmastolain mukaisesti vähentämään meidän päästöjä ja kasvattamaan meidän hiilinieluja. Meillä on Suomessa ilmastolaki, astunut voimaan tänä kesänä, jota me tietysti valtiona noudatamme”, hän huomautti.

Ministerit Ohisalo ja Marin korostivat myös, että eduskunnan suuri valiokunta on linjannut, että Suomi ei hyväksy ennallistamisasetusta esitetyssä muodossa.

”Erityisesti näihin kustannuksiin on kiinnitetty huomiota, ne ovat epämääräiset. Näihin laskelmiin liittyy paljon sellaisia oletuksia, joihin me haluamme vielä selvyyttä, ja tämä on yksi asia, mihin me vaikutamme”, Marin sanoi.

”On selvää, että sellaisessa muodossa EU-komission ennallistamisesitys ei tule menemään läpi. Aina nämä esitykset muuttuvat, ja Suomi vaikuttaa tapaamalla komissaareja”, ministeri Ohisalo sanoi.

”Tavoitteena on saada näitä kansallisia kustannuksia laskettua alaspäin muun muassa sillä, että varmistetaan kansallista liikkumatilaa entistä vahvemmin eli että voimme itse päättää, minkälaisia keinoja käytämme, missä sitä ennallistamistyötä teemme eli missä täällä parannamme suomalaisen luonnon tilaa ja millä keinoin.”

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen yhtyi opposition kauhisteluun ja sanoi, että Luonnonvarakeskuksen arvio ”on tietysti todella hälyttävää ja kamalaa luettavaa”.