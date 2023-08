Maalittaminen pitää kriminalisoida Suomessa, vaatii Juristiliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Oikeusministeri Leena Meri (ps) totesi keskiviikkona, ettei hallitus ole kriminalisoimassa maalittamista. Asiaa käsiteltiin hänen mukaansa hallitusneuvotteluissa ja todettiin, ettei erilliskriminalisoinnille ole tarvetta.

LUE MYÖS Rasismikohun ydin uhkaa sumeta – Kokoomuksen uudessa viestissä on älytön piirre

”Juristiliitossa olemme toista mieltä: tarve maalittamisen erilliskriminalisoinnille on ehdottomasti olemassa. Vaikka maalittamiseen voidaan jo nyt osin puuttua muihin tarkoituksiin säädettyjen rikostunnusmerkistöjen kautta, ei mikään niistä – eivätkä myöskään osallisuusopit – osu riittävästi kohdilleen”, Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori Linna kirjoittaa blogissaan.

Sisäministeriön mukaan maalittaminen on ilmiö, jossa yksi tai useampi toimija yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun esimerkiksi vihaviestein tai sosiaalisessa mediassa. Linnan mukaan joukon suuruus ei saa oikeusvaltiossa olla suojatekijä, joka estää syytteen nostamisen.

Linna toteaa olevansa Meren kanssa samaa mieltä siitä, että rikoslain tehtävänä ei voi olla kärkevän tai jopa vihamielisen kritiikin estäminen.

”Mutta mihin kritiikki kohdistuu silloin, kun sanotaan, että tuomari on läpimätä? Suojaako sananvapaus todellakin tällaista toimintaa? Ettei vain olisi kysymys sananvapauden väärinkäytöstä? Maalittamisen erilliskriminalisoinnissa ei kiellettäisi mielipiteen joukkoteilaamista – ei – vaan kielletään henkilön joukkoteilaaminen.”

”Juristiliitossa olemme sitkeästi vaatineet maalittamisen erilliskriminalisointia. Kyse ei ole vain arvottomaan keskustelukulttuuriin puuttumisesta vaan oikeusvaltion puolustamisesta suojatessamme esimerkiksi tuomareiden ja muiden oikeudenhoidon ammattilaisten riippumattomuutta.”

Linna viittaa Ylen uutiseen vuodelta 2019, jolloin hirttotuomiolla uhattu tuomari kysyi, mikä on se viimeinen pisara, että asialle tehdään jotakin. Tuomaria oli sosiaalisessa mediassa nimitelty myös lahtariämmäksi ja natsisiaksi.

”Eikö tässä jo ollut se viimeinen pisara?” Linna kysyy.

Rikosnimikkeeseen ei pidä takertua

Linna huomauttaa, että viime vuonna julkaistussa selvityksessä maalittamisen kriminalisoinnille näki tarvetta ja edellytyksiä enemmistö lausunnonantajista, jotka nimenomaisesti lausuivat niistä. Esimerkiksi Suomen Journalistiliiton mukaan teoille voisi kuitenkin pohtia osuvampia rikosnimikkeitä kuin maalittaminen. Linnan mukaan sopiva nimike on pikkujuttu itse asian tärkeyden rinnalla.

”Lopulliseen rikosnimikkeeseen ei pidä tässä vaiheessa takertua. Lopullinen rikosnimike voi olla vaikkapa ’joukkovainoaminen’, ’joukkoistettu virkamiehen tai työntekijän painostaminen’ taikka ’ryhmäpainostus’. Nimikkeitä kyllä löytyy.”

Kriminalisoinnin on oltava viimeinen keino, mutta silloin kun tilanne sitä vaatii, on viimeinenkin keino on otettava käyttöön, Linna painottaa. Hänen mukaansa hallituksen velvollisuus on reagoida yhteiskunnassa ilmeneviin epäkohtiin.

”Haluamme uskoa hallituspuolueiden harkintakykyyn asiassa ja luottaa siihen, että oikeusvaltiossa osataan säätää maalittamisen kriminalisointi niin, että sananvapaus turvataan, mutta sananvapauden väärinkäyttö estetään. Muussa tapauksessa kysymys ei ole vain arvottomasta keskustelukulttuurista vaan heikosta oikeusvaltiosta, joka ei kykene suojamaan esimerkiksi tuomareiden ja muiden oikeudenhoidon toimijoiden riippumattomuutta.”

LUE SEURAAVAKSI: