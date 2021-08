Maapallon hiilikierrosta on löytynyt jälleen kerran aiemmin tuntematon, mutta tärkeä ominaisuus. Aiemman käsityksen mukaan mikrobit kykenevät tuottamaan metaania vain hapettomissa olosuhteissa, mutta nyt amerikkalainen ympäristötieteilijöiden ja kemistien ryhmä on havainnut, ettei luulo pidäkään paikkaansa.

Yhdysvaltalaisen Yellowstonen kansallispuiston Yellowstone-järvestä näet löytyi Acidovorax-sukuun kuuluvia bakteereja, jotka tuottavat metaania aerobisissa eli hapekkaissa oloissa. Monitieteisiä tutkimuksia johtivat Timothy McDermott, Qian Wang ja Brian Bothner.

Vaikka havainto on ensimmäinen laatuaan, tutkijat korostavat, että aerobinen metaanin tuotanto luonnossa on todennäköisesti kohtuullisen yleistä. Havainto voikin ratkaista ”metaaniparadoksina” tunnetun ongelman: sen, että hapekkaissa pintavesissä tavataan metaania usein enemmän kuin voitaisiin odottaa.

Ratkaisua ei vain osattu etsiä luonnosta aiemmin, koska vakiintuneet opit tuomitsivat tällaisen reaktiomekanismin mahdottomaksi.

”Löydön merkitystä on vaikea liioitella. Kyseessä on mannerlaattoja järisyttävän tärkeä muutos biogeokemian tietämyksessä”, Bothner kommentoi lehdistötiedotteessa, joka on julkaistu Phys.org-sivuilla.

Löytö voi vaikuttaa jossain määrin myös ilmastomalleihin. Metaani on vahva kasvihuonekaasu, joten sen luonnollisten syntymekanismien oikea mallintaminen on tärkeää.

Kuten asian laita usein on tieteellisissä läpimurroissa, myös tällä kertaa havainto käveli tutkijoita vastaan sattumalta. Kun McDermott mittasi Yellowstonen järviveteen liuenneita kaasuja, hän havaitsi odottamattoman paljon metaania. Ongelman sivuuttamisen sijasta hän haastoi toisia tieteentekijöitä mukaan selvittämään asiaa.

Lisätietoja kerättiin viisi vuotta. Tutkijat tarkkailivat metaanin ohella metyyliamiinin ja N,N,N-trimetyyliglysiinin eli toiselta nimeltään glysiinibetaiinin pitoisuuksia vedessä. He osasivat ennakoida metaanin vapautumiseen johtavien reaktioiden kulkevan jommankumman kautta.

”Syylliseksi” osoittautui metyyliamiinireitti, joka on lehdistötiedotteen mukaan reaktiona täysin erilainen kuin tavallinen metaanisynteesi hapettomissa oloissa.

Lopulta tutkijat onnistuivat eristämään vesistä myös Acidovorax-bakteerin ja sen perimästä geenin, joka antaa sille kyvyn aerobiseen metaanin tuotantoon. Geeni muodostaa bakteerissa aspartaasiaminotransferaasi-entsyymiä (aat). Kun geeni siirrettiin E. coli -bakteeriin, tämä mikrobiologian klassinen malliorganismi sai saman tien kyvyn muuttaa metyyliamiinia metaaniksi.

Tieteellinen raportti löydöstä on julkaistu PNAS-lehdessä.

Aiemmin tänä vuonna kerroimme, että valtameristä löytyi yllättäen massiivinen hiilivetykierto, joka tuottaa meriin joka vuosi 500 miljoonaa tonnia dieselöljyn ainesosaa. Myös tämä löytö oli täysi yllätys.

LUE MYÖS: