Pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut hallituksen ministerit joutuivat torstaina vastaamaan useisiin viisumitilanne koskeviin kysymyksiin eduskunnan kyselytunnilla. Hiillostuksen aloitti perussuomalaisten Vilhelm Junnila, joka kysyi Venäjän liikekannallepanoon ja turvallisuusuhkiin viitaten, lopettaako hallitus venäläisten turistiviisumien myöntämisen välittömästi.

Hallitus on vähentänyt roimasti myönnettävien viisumien määrää, mutta ei ole kokonaan lopettanut uusienkaan viisumien myöntämistä eikä pysäyttänyt muiden maiden viisumeilla Suomeen saapuvia venäläisturisteja.

Pääministeri Marin myönsi, että liikekannallepano muuttaa tilannetta.

”Mielestäni eiliset uutiset tästä osittaisesta liikekannallepanosta ja Putinin viestit kyllä aiheuttavat sen tilanteen, että mielestäni suomalaisten turvallisuusviranomaisten on syytä nyt tässä muuttuneessa tilanteessa tehdä uudelleenarviointia, muodostavatko nämä ihmiset minkälaisen kansallisen turvallisuusuhan ja -riskin, ja sen pohjalta me voisimme sitten tehdä myös päätöksiä”, Marin sanoi.

Hallitus on aiemmin perustellut viranomaisten arvioilla sitä, että venäläisturistien maahan saapumista ei ole ryhdytty estämään.

”Tällä hetkellä myös ulko- ja sisäministeriössä selvitetään kansallista lainsäädäntöä, millä tavalla me voisimme omalla lainsäädännöllä estää ihmisiä tulemasta maahan, erityisesti mikäli nämä turvallisuusriskit nähdään sellaisiksi, että niihin pitää reagoida. Hallitus on tänään viimeksi tätä asiaa hyvin kattavasti virkamiesten kanssa käsitellyt ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön virkamiesten kanssa ja kuullut informaatiota siitä, millä tavalla tämä muuttunut tilanne nyt vaikuttaa kokonaisharkintaan”, Marin kertoi.

Samaan aikaan suojelupoliisi, yksi keskeinen arviointiin osallistuva viranomaistaho, kertoi mediassa, että liikekannallepano ei sen arvion mukaan ole muuttanut merkittävästi Suomeen kohdistuvaa turvallisuusuhkaa tai Supon tilannekuvaa.

”Meidän kantamme ei ole periaatteeltaan muuttunut”, kertoi Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki Ylelle.

”Suojelupoliisi on aiemmin arvioinut, että venäläisten matkustus turistiviisumeilla ei uhkaa kansallista turvallisuutta, eikä Supon kanta ole pääperiaatteiltaan muuttunut”, suojelupoliisista sanottiin torstaina myös Iltalehdelle.

Suojelupoliisi lisää kuitenkin lehdelle, että asian arviointi jatkuu yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Poistuivatko hallituksen ”juridiset esteet”? Näin selitetään

Hallitus on aiemmin vedonnut juridisiin esteisiin tiettyyn kansalaisuuteen kuuluvien maahantulon estämisessä ja on vedonnut EU:n yhteisen linjan puolesta.

LUE MYÖS Sauli Niinistö nosti esiin – Nyt ulkoministeriö muutti viisumilinjaa

”Me olemme todellakin aiemmin halunneet etsiä EU-tasoista ratkaisua siihen, miten turistimatkailu Venäjältä ja Suomen läpi voitaisiin estää. Mutta koska näyttää siltä, että tuota EU-tasoista ratkaisua ei ole näköpiirissä, haluamme toimia tässä itse, ja sen takia kansallisesti nyt etsimme niitä ratkaisuja, joilla voimme estää tilannetta”, sanoi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr), joka Marinin tavoin näkee liikekannallepanon muuttavan tilannetta.

Kokoomuksen Jukka Kopra ihmetteli sitä, että vielä viikko sitten hallitukselta puuttui ministerien mukaan ”juridinen selkänoja”, jolla jäädyttää venäläisten matkustus Suomeen.

”Onko nyt sitten siis sellainen selkänoja tai lakipykälä yhtäkkiä löytynyt? Milloin turistiliikenne rajan yli loppuu? Tapahtuuko se ennen viikonloppua, ensi viikolla vai ensi vuonna?”

Marin kuitenkin vastasi, että ”tämä juridinen kokonaisuus on aivan sama kuin viikko sitten”.

”On syytä erottaa kaksi eri asiaa: Suomen myöntämien turistiviisumien osalta me olemme jo hidastaneet lupaprosesseja sillä tavalla, että viisumeita myönnetään paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Mutta sitten eri asia on nämä Schengen-viisumit, joiden puitteissa ihmiset voivat käyttää Suomea kauttakulkumaana ja edelleen matkustaa Suomesta muualle. Tähän kokonaisuuteen me myös haemme ratkaisua, ja mielestäni tilanne on muuttunut siinä mielessä, että eilen me olemme kuulleet uutiset tästä osittaisesta liikekannallepanosta. Me tiedämme, että se aiheuttaa painetta entistä enemmän matkustamiseen Suomen kautta.”

”Mielestäni tässä tilanteessa on varsin perusteltua turvallisuusviranomaisten tehdä uutta arviota siitä, minkälaisen riskin nämä matkustavat ihmiset aiheuttavat Suomelle, aiheuttavat esimerkiksi Suomen kansainvälisiin suhteisiin, pyritäänkö vaikkapa tätä kautta kiertämään sitten pakotteita”, pääministeri jatkoi.

Pääministeri Marinin mukaan hallituksella on ”vahva tahto” siihen, että sekä turistiviisumeilla että muiden maiden myöntämillä Schengen-viisumeilla Suomeen tulo loppuu. Hän kuitenkin kiisti, että Suomi olisi ”Euroopan heikko lenkki”, sillä Suomi on rajoittanut viisumien määrää voimakkaasti.

”Mitä tulee muihin maihin, Baltiaan, Puolaan, on sekin todettava, ettei suinkaan ole niin, etteikö sinne tälläkin hetkellä tulisi ihmisiä [venäläisiä] viisumein. Heillä on erilainen lainsäädäntöpohja, mitä he käyttävät, mutta edelleen myös näihin maihin tulee ihmisiä rajan yli, vaikka uutisointi aiheesta on ollut erisuuntaista”, Marin puuttui julkiseen käsitykseen tilanteesta.

Ministereitä kuumotettiin myös oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunnoista. Uudessa Suomessa ja muualla lehdistössä on nostettu esiin, että Pöysti on jo elokuussa antanut asiasta lausuntoja hallitukselle, ja Pöystin mukaan yleisluonteiset rajoitukset ”tietystä maasta tuleviin” kaikkiin henkilöihin kohdistuen ovat poikkeuksellisesti mahdollisia lainsäädännön kannalta.

Marin kuvasi eduskunnassa Pöystin lausuntoja uusiksi.

"Pidän erittäin tervetulleena myös sitä, että oikeuskansleri on nyt antanut uusia arvioita, ja uskon, että näihinkin nojaten me löydämme ratkaisuja”, pääministeri sanoi.

”Mielenkiintoinen vastaus, pääministeri”

Perussuomalaisten Leena Meri ihmetteli pääministerin ”mielenkiintoista” vastausta.

”Nyt tässä kyllä ihmetyttää se, kun lainsäädäntö on koko ajan sama, että onko tässä ollut silloin aikaisemmin poliittista ohjausta ja poliittisen tahtotilan puutetta? Nyt tämä tuntuu todella hämäräperäiseltä. Lainsäädäntö on sama, ja tulkinnat vaihtelee vähän niin kuin joka päivä. Nyt suora vastaus: miksi tämä tulkinta ei ole ollut elokuussa tämä sama", hän kysyi.

Marin väitti, että hallituksen tahto on koko ajan ollut sama.

”Oikeuskansleri on ollut mukana eri vaiheissa tätä prosessia, ja kyllä tervehdin näitä hänen uusimpia arvioitansa sillä tavalla ilolla, että nyt näidenkin puitteissa varmasti tätä kokonaisuutta pystytään ministeriöissä ja virkamiesten toimesta katsomaan uudessa valossa.”

SDP:n konkariedustaja Erkki Tuomioja puolusti hallitusta ja piti hyvänä aikomusta kitkeä turistiviisumien käyttö. Hän kuitenkin nosti esiin tarpeen humanitaariselle maahantulolle: Venäjän hyökkäyssodasta kieltäytymisen pitäisi Tuomiojan mukaan olla turvapaikkaperuste Suomessa.

”Ajattelen hyvin samalla tavalla”, pääministeri Marin sanoi.

”Me tiedämme, että Venäjällä on paljon toisinajattelijoita. Siellä on paljon esimerkiksi toimittajia. Siellä on ihmisiä, joilla on perusteltu syy pyrkiä pakoon Venäjältä, ja sen vuoksi hallitus on jo kesällä linjannut mahdollisuudesta ottaa käyttöön humanitaarinen viisumi. Eli voitaisiin erottaa tästä turistiviisumista oma luokkansa, humanitaarinen viisumi, jolla voitaisiin sitten esimerkiksi näistä syistä tai vaikka perhesyistä tulla maahan. Tätä selvitystyötä tehdään paraikaa, ja toivon mukaan tässäkin mahdollisimman ripeästi pystyttäisiin etenemään.”

Keskustelussa oli kuitenkin esillä, että Suomi ei näytä olevan Venäjältä pakenevien ihmisten ensisijainen kohde.

”Näinä päivinä olemme nähneet, että ennen kaikkea paetaan niihin maihin, mihin ei tarvitse viisumia. Suomi ei ole se ensisijainen kohde, mutta on mahdollista tietysti, että myös tänne meille tullaan hakemaan turvaa, ja siinä tapauksessa tietysti aina käsiteltäisiin nämä turvapaikkahakemukset niin, että katsotaan se yksilöllinen peruste, onko sellaista”, sisäministeri Mikkonen sanoi.