Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo varoittaa Sanna Marinin (sd) hallitus syömävelasta.

”Nyt on vuosi eletty pelkästään velkarahan jakamisella ja siitä on kyllä päästy sopuun, mutta talouden tervehdyttämiselle ei ole tehty mitään. Eihän se niin voi olla, että koronan alle unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa. Velka ei sinänsä ole ongelma, jos se käytetään järkevästi ja kasvulla maksetaan takaisin. Mutta jatkuvan syömävelan ottaminen ei pääty hyvin. Se päättyy seinään. On oikeasti pelottavaa kuunnella pääministeripuolueen puheita siitä kuinka sekä talousoppineet että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat väärässä ja he oikeassa”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Harkimo kuvailee tuoreita työllisyyslukuja murheellisiksi. Tilastokeskuksen tammikuun lopussa julkistamien lukujen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 joulukuussa 74 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendiluku oli 8,2 prosenttia.

”Nyt pitää tehdä päätöksiä koronasta huolimatta. Työpaikat syntyvät yrityksiin, niiden kyvystä kasvaa, investoida ja tarjota aitoja, terveitä työpaikkoja. Sitä varten tarvitaan paikallista sopimista ja investointien tukemista. Ylivoimaisesti tärkein työllisyystoimi on saada syntymään uusia yrityksiä ja niihin uusia työpaikkoja. Tämä on neljäs lama, jonka olen käynyt läpi aikuisikäni aikana. Kaikista näistä on menty läpi töitä tekemällä ja panostamalla yritysten kasvuun ja investointeihin”, Harkimo kommentoi.

Hänen mukaansa velkaa on käytetty myös sellaisiin uudistuksiin, joita olisi voinut tehdä myöhemmin.

“Hallituksen ohjelma olisi pitänyt laittaa uusiksi jo vuosi sitten. Kyllä tulevat kovat paineet hallitukselle huhtikuun budjettiriiheen, mikä sekin siirrettiin eteenpäin kuntavaalien alta. Vain julkista sektoria paisuttamalla ja veroja korottamalla tämä maa tukehtuu.”

