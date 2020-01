”Vain mielikuvitus on rajana siinä, millaisia vaikeuksia työterveyspsykologi näkee ja kuulee työssään”, kertoo psykologi, psykologian tohtori Marjo Pennonen. Hän kehottaa luopumaan ajatuksesta, että olisi olemassa superihmisiä.

Superihmisiä ei ole. ”Vain mielikuvitus on rajana siinä, millaisia vaikeuksia työterveyspsykologi näkee ja kuulee työssään”, kertoo psykologi, psykologian tohtori Marjo Pennonen. Hän kehottaa luopumaan ajatuksesta, että olisi olemassa superihmisiä.

Elämässä saattaa tulla eteen vaiheita, joissa jaksaminen on erityisen kovilla. Valkeakoskelainen työterveyspsykologi, psykologian tohtori Marjo Pennonen on huomannut, että monen mielessä pyörii sama kysymys: "Miksi muilla menee aina niin hyvin ja minulla on tämä taakka?"