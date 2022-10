Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin katsoo, että Suomi tarvitsee niin tulo- kuin menosopeutusta.

Tulosopeuttaminen viittaa verotukseen, menosopeuttaminen valtion menojen leikkauksiin. Niiden avulla julkista taloutta voidaan tasapainottaa ja hillitä valtion velkaantumista.

Hallitus on saanut kritiikkiä kyvyttömyydestä vaikeisiin leikkauspäätöksiin. Tosin viimeisessä budjettiriihessään hallitus linjasi verrattain pienistä, yli 300 miljoonan euron leikkauksista, kun budjettiesityksen loppusumma nousi ennätykselliseen 80,5 miljardiin euroon.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikonloppuna että SDP:n linja on muuttunut. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi lehdelle, että SDP:n mielestä julkisia menoja pitää leikata ensi vaalikaudella. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen puolestaan sanoi Verkkouutisissa, että linja on ollut sama koko ajan ja SDP on katsonut talouden tasapainottamisen tarpeelliseksi menolisäysten jälkeen – vain sopiva ajankohta on vaatinut pohdintaa.

Nyt SDP-johtaja Marin sanoo olevansa asiasta täysin samaa mieltä Lindtmanin kanssa: Suomi tarvitsee myös ”järkevää sopeutusta”, jossa sisällä on sekä meno- että tulosopeutusmahdollisuudet.

”Me puhumme niin tulosopeutuksesta kuin menosopeutuksesta, mutta tässäkin pitää olla viisas. Sellaiset toimet, jotka estävät kasvua, eivät ole järkeviä, ja sellaisetkaan toimet, jotka rapauttavat pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja rapauttavat ihmisten luottamusta yhteiskuntaan, eivät ole viisaita”, Marin vastasi eduskunnan kyselytunnilla kansanedustaja Matias Marttisen (kok) kysymykseen.

”Ei sellaista, mitä kokoomus on esittänyt”

Marinin mukaan kestävä talous rakentuu sopeutuksen lisäksi rakenteellisista uudistuksista ja kasvuhakuisesta politiikasta.

”Ennen muuta tarvitsemme kasvuhakuista politiikkaa, mutta myös rakenteellisia uudistuksia ja sopeutusta, mutta tämänkin pitää olla oikeudenmukaista, ei sellaista, mitä kokoomus on esittänyt, eli että leikataan heikoimmilta ja annetaan samalla kaikkein vauraimmille ja varakkaimmille. Se ei ole hallituksen linja.”

Marin ei kommentoinut tarkemmin, millaisiin sopeutuksiin SDP olisi valmis, vaan viittasi valmisteluun, joka puolueessa on käynnissä. Käynnissä on poliittinen ohjelmatyö talouspolitiikan kysymyksistä, joihin lukeutuu myös sopeuttaminen.

”Me pidämme selvänä sitä, että mikäli sopeutustoimia joudutaan tekemään — nehän eivät ole miellyttäviä — niin tässä pitää huomioida sekä tulosopeutus että menosopeutus ja menosopeutuksen osalta pitää kohdistaa niin, että kaikkein heikoimmissa asemissa olevista ihmisistä pidetään huolta ja heidän tilannettansa ei pahenneta. Meille oikeudenmukaisuuden näkökulma on erittäin tärkeä”, Marin painotti.

Marin: Veropohjaa tiivistettävä

Vaikka pöydällä tulee olla myös tulosopeuttaminen, SDP:lle ei Marinin mukaan ole tärkeää korottaa veroja.

”Meillehän tärkeää ei suinkaan ole se, että veroja pitäisi kauheasti korottaa, vaan nimenomaisesti tilkitä niitä verotuksen porsaanreikiä ja aukkoja, eheyttää suomalaista verojärjestelmää ja veropohjaa ja mieluumminkin sitten madaltaa näitä veroasteita, eli ei SDP:n tavoite suinkaan ole se, että verotus olisi mahdollisimman kireä, vaan että meidän veropohjamme olisi mahdollisimman tiivis.”

Oppositiopuolue kokoomus ihmetteli, miksi hallitus ei puutu velkaantumiseen, josta esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Jouko Vilmunen on ilmaissut huolensa. Lisäksi esimerkiksi Evasta Suomen Pankkiin siirtynyt ekonomisti Sanna Kurronen arvosteli hallituksen viimeisen budjettiriihen tuloksia ”käsittämättömästä rahan hassaamisesta”.

Suomen velkataakka on kasvanut Marinin hallituksen aikana 40 miljardilla. Kokoomusjohtaja Petteri Orpo tivasi, eikö Marin ole huolestunut.

”Kyllä minä olen huolestunut velkaantumisesta, olen huolestunut niin Suomen velkaantumisesta kuin muiden eurooppalaisten valtioiden velkaantumisesta, mutta syy on se, että me olemme kohdanneet erittäin vakavia, isoja kriisejä tällä hallituskaudella. Ja kun oppositio kritisoi velkaantumista, niin itse asiassa, jos me katsomme, te olette tukeneet kaikkia näitä toimia, koronassa tukea yrityksille, tukea ihmisille. Te olette tukeneet sodan aikana sitä, että me teemme mittavia hankintoja.”

Marin selittää hallituksen mittavaa velanottoa koronakriisillä, sodalla ja energiakriisillä. Marinin mukaan hallitus on joutunut ottamaan velkaa tukeakseen esimerkiksi suomalaisia yrityksiä ja ihmisiä vaikeiden kriisien keskellä.

”On totta, että tällä hallituskaudella me olemme joutuneet ottamaan paljon, paljon enemmän velkaa kuin varmasti yksikään hallituspuolue olisi hallituskauden alussa halunnut. Ja syynä on yksinkertaisesti maailmanlaajuinen pandemia, sota Euroopassa, jonka seurauksena me joudumme tekemään mittavasti myös investointeja ja panostamaan suomalaiseen puolustukseen ja turvallisuuteen, ja nyt energiakriisi ja seuraavana mahdollisesti vielä taloudellinen taantuma”, Marin sanoi kyselytunnilla torstaina.

