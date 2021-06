Valiokunta esittää eduskunnalle ”Vesi on meidän”-kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Kansalaisaloite. Valiokunta esittää eduskunnalle ”Vesi on meidän”-kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää yksimielisesti ”Vesi on meidän”-kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Kansalaisaloite vastustaa vesihuollon yksityistämistä.

Valiokunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto käynnistää mahdollisimman pian vesihuoltolainsäädännön uudistuksen yhteydessä lainsäädännön valmistelun, jolla varmistetaan julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu. Valiokunta toteaa, että vesihuollon ja puhtaan juomaveden saatavuuden kannalta on keskeistä, että kansallisista vesivaroista ja niiden riittävyydestä ja laadusta pidetään huolta.

Valiokunta katsoo, että vesihuolto on yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeinen toiminto ja terveysvaatimukset täyttävän talousveden saannin turvaaminen sekä jätevesien asianmukainen käsittely on elintärkeää. Ihmis- ja perusoikeuksien varmistamiseksi on valiokunnan mukaan tärkeää, että kansallinen lainsäädäntö takaa pinta- ja pohjavesien kestävän käytön.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski kertoo tiedotteessa olevansa enemmän kuin tyytyväinen valiokunnan päätökseen.

”Vesi on elämän edellytys ja ihmisoikeus, ei kauppatavaraa. Se on kansallisomaisuutta, jonka tulee säilyä kansan omistuksessa”, toteaa Myllykoski.

”Kokemuksesta tiedämme, että luonnollisten monopolien myyminen yksityisille sijoittajille on virhe. Se oli virhe sähköverkkojen kohdalla ja se olisi ollut virhe vesihuollon kohdalla”, Myllykoski sanoo.

Aloitetta kehuu Twitterissä myös vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko.

”Olemme hyväksyneet maa-ja metsätalousvaliokunnassa Vesi on meidän-kansalaisaloitteen, jolla estetään määräysvallan siirtymisen yksityisille toimijoille vesihuollossa. Tämä on upea päivä. Olisi kolmas koskaan hyväksytty aloite. Kiitos tekijöille ja valiokunnalle!”

Lopullisen päätöksen aloitteen läpimenosta tekee eduskunta. Pitkon mukaan läpimeno on käytännössä varma, sillä valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Yksi aloitteen alullepanijoista on Olli Kohonen (vas). Hän kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan, että muista maista löytyy huonoja esimerkkejä vesihuollon yksityistämisestä.

”Huonoista esimerkeistä lähin löytyy Suomenlahden eteläpuolelta Tallinnasta, jossa osana uusliberaalia talouspolitiikkaa käytännössä kaikki yksityistettiin. Ja esimerkiksi vesihuollon osalta kaikki meni mönkään.”

”Veden hinta nousi Tallinnassa erittäin paljon, suuri osa työntekijöistä sai kenkää ja yhtiö putsasi vanhatkin tulokset osinkoina omistajilleen. Sinällään kyseessä on aivan loistava rahantekokone, koska kaikki tarvitsevat vettä ja viemäröintiä ja kukaan ei vedä kaksia putkia vierekkäin”, Kohonen kirjoittaa.