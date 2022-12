Toisin kuin joissakin raporteissa on väitetty, Venäjän presidentti Vladimir Putin ei todellisuudessa tarjonnut Ukrainalle rauhanneuvotteluita 25. joulukuuta julkaistussa tv-haastattelussaan, toteaa amerikkalainen ajatushautomo ISW (Institute for The Study of War).

ISW:n mukaan Putin totesi Venäjän olevan ”valmis neuvottelemaan kaikkien osapuolten kanssa” – eikä siis puhunut nimenomaisesti suorista neuvotteluista Ukrainan itsensä kanssa.

”Putinin puheet neuvotteluista ovat keskittyneet pikemminkin keskusteluihin lännen kuin Ukrainan kanssa, mikä heijastaa hänen syytöksiään siitä, että Ukraina olisi lähinnä lännen pelinappula. Tuore lausunto [25. joulukuuta] ei poikennut tästä retorisesta linjasta”, ISW analysoi.

Samalla Putin väitti, ettei Venäjällä ole muuta vaihtoehtoa kuin ”puolustaa kansalaisiaan”, mikä on Venäjän tekosyy hyökkäyssodalleen, ja katsoi Venäjän etenevän oikeaan suuntaan tavoitteidensa kannalta.

ISW katsookin, että joulukuun 25. päivän lausunto on osa tarkoituksellista informaatiokampanjaa, jonka tavoitteena on johtaa harhaan länttä, ja saada Ukrainan läntiset kumppanit antamaan Venäjälle myönnytyksiä Ukrainan puolesta.

ISW kiinnittää huomionsa myös siihen, että toisin kuin yleensä, Kreml ei julkaissut koko Putinin haastattelua litteroituna – kenties tarkoituksenaan jättää ilmoille väärä tulkinta tämän sanoista.

Myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin avustaja Alexander Rodnyansky varoittaa The Guardianin mukaan, että Putinin lausunto oli vain Venäjän yritys hämätä Ukrainan tukijoita ja ”ostaa aikaa” joukkojen uudelleenjärjestäytymiseen.

”Meidän ei tule langeta tähän ansaan”, hän varoitti CNN:n haastattelussa.