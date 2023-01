Venäläisraketin tuhoja Harkovassa Itä-Ukrainassa, jossa rintamatilanne on jähmettynyt talven tullessa.

Viron puolustusvoimat ei ole saanut vahvistusta, että Venäjä olisi laittamassa käyntiin toisen varsinaisen liikekannallepanonsa tai sulkemassa rajojaan maasta lähtijöiltä. Asiaa kommentoi Viron armeijan edustaja Taavi Laasik maan yleisradiolle.

”Sen mahdollisuus on kuitenkin olemassa eikä sitä voida sulkea pois”, Laasik sanoo liikekannallepanosta ERR:lle.

Hänen mukaansa on tärkeää muistaa, että mobilisaatiota on tehty Venäjällä vaivihkaa kaiken aikaa senkin jälkeen, kun ensimmäinen liikekannallepano virallisesti päättyi.

Ukrainan puolustusministeri OIeksii Reznikov kertoi viikonloppuna, että Ukraina uskoo Venäjän sulkevan rajansa viikon sisällä estääkseen uuden mobilisaation piirissä olevia miehiä pakenemasta maasta. Mobilisaation lisäksi Venäjä ottaisi Ukrainan mukaan käyttöön sotatilalain. Ukrainan viikonloppuisen arvion mukaan rajakontrolli tulisi voimaan jo tänään 5. tammikuuta.

Jos Venäjä ryhtyy mobilisaatioon, Viro ei tule joustamaan rajanylityksiä koskevista rajoituksistaan liikekannallepanoa pakenevien miesten kohdalla, ulkoministeri Urmas Reinsalu kertoo ERR:lle. Reinsalu ei halunnut muuten kommentoida ukrainalaisarvioita mobilisaatiosta.

Virolaiset turvallisuusasiantuntijat arvioivat ERR:lle, että Venäjä tuskin ryhtyy toiseen julkiseen liikekannallepanoon, koska se vahvistaisi ensimmäisen riittämättömyyden. Näin ollen uusi mobilisaatio jatkunee piilotellusti, virolaisasiantuntija arvioi.

Arvioita mobilisaatiosta kommentoi sosiaalisessa mediassa myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

”Uhkaavaa mutta surullisen ennustettavaa pullistelua Venäjältä. Z-maa on luisumassa yhä syvemmälle fasismiin, militarismiin. Uutta osittaista tai täydellistä liikekannallepanoa suunnitellaan, tai sillä ainakin pelotellaan omaa väestöä, Ukrainaa ja länttä”, Aaltola kirjoittaa.

”Rajojen sulku on myös suunnitelmissa, koska väestöä vuotaa näissä olosuhteissa maasta pois. Putin on rakentanut valtion, joka voi vyöryttää kansalaisyhteiskuntaa. Hallinto osoittaa, että se on kontrollissa”, hän jatkaa.

