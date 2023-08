Entinen pääministeri, professori Alexander Stubb lähtee kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Hän ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Kokoomuksen puoluehallitus päätti maanantaina esittää Stubbia kokoomuksen ehdokkaaksi. Sitä ennen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) oli ilmoittanut harkitsevansa ehdokkuutta vakavasti ja esillä olivat olleet myös ulkoministeri Elina Valtosen, Paula Risikon ja Risto E. J. Penttilän nimet. Häkkänen ilmoitti nopeasti antavansa tukensa Stubbin ehdokkuudelle.

Stubb totesi pitävänsä hyvänä edeltävää keskustelua, joka osoitti, että kokoomuksessa on osaamista.

”Tämä on suuri kunnia, ja kiitän luottamuksessa”, Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa tänään.

”Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa vastaus on yksiselitteinen: kun isänmaa kutsuu, silloin mennään.”

Stubb ennustaa kuluvan ainakin 10 vuotta ennen kuin uusi maailmanjärjestys alkaa ottaa muotoaan. Seuraava presidentti astuu maailmaan, joka on murroksessa ja osin hauraampi ja turvattomampi, hän katsoo.

”En ole huolissani Suomen kansainvälisestä tilanteesta tai asemasta.”

Esitteli kaksi pilaria

Stubb hahmottelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa kahden pilarin kautta: ensimmäinen on idealismi eli usko siihen, että yhteistyö ja keskinäinen riippuvuus sekä kansainväliset instituutiot ovat tuki maailmanrauhalle ja sille, että Suomi pysyy turvallisena maana. Toinen pilari on realismi, joka tarkoittaa esimerkiksi, että Suomella on yhdet Euroopan vahvimmista puolustusvoimista.

Stubb sanoi olevansa huolissaan Suomen sisäisestä tilanteesta ja haluavansa tasavallan presidenttinä etsiä yhdistäviä tekijöitä suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Me olemme pieni kansakunta. Meillä ei ole varaa jakautua kahteen tai polarisoitua.”

”Me tarvitsemme avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen.”

Stubb peräänkuuluttaa maltillista, arvokasta ja kunnioittavaa keskustelua ja toisen kanssaihmisen kohtelua. Suomi on keskustelukulttuuriltaan muuttunut kärkkäämmäksi vuosista, jolloin Stubb jätti päivänpolitiikan.

”Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta yhdestä asiasta kuitenkin: Suomen etu edellä aina ja yhdessä.”

LUE SEURAAVAKSI: