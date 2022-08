Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja puolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne vaativat hallitusta välittömästi koolle hätäkokoukseen energian hintakriisin vuoksi.

Purra ja Ranne vaativat toimia sähkön tuotannon maksimoimiseksi ja kehottavat hallitusta kriisineuvotteluihin energiateollisuuden sekä Pohjoismaiden ja Baltian hallitusten kanssa.

”Alueen kansalaisten ja yritysten ei tule joutua Saksan ja Ranskan energiapolitiikan virheiden maksajaksi”, perussuomalaiset toteavat tiedotteessaan.

Puolueen mukaan ”sähkön pörssihinnoittelu ei toimi näissä oloissa ja tuottaa älyttömiä tuloksia”.

”Energiateollisuuden on ymmärrettävä, että sähkön vähittäishinnoittelua on muutettava. Vesi-, ydin- ja tuulivoima sekä uusiutuvat polttoaineet kattavat pääosan sähköntuotannosta. Kotimainen ja pohjoismainen puhdas sähkö on myytävä kuluttajille kohtuuhinnalla, tarvittaessa pörssin ohi. Pörssisähkön hinnoittelu ei ole luonnon laki, joten sitä on muutettava ennen kuin kansalaiset nujertuvat sähkölaskujensa alle”, Ranne sanoo.

Puolue antaa esimerkin mielestään järjettömästä pörssihinnoittelusta: ”Esimerkiksi torstai-iltana 25.8. klo 20–21 pörssihinta oli 75 senttiä kilowattitunnilta, vaikka puhtaasta sähköstä ei ollut pulaa. Tuona aikana Pohjoismaiden ja Baltian vesi-, ydin- ja tuulivoiman tuotanto riitti alueen koko kulutukseen. Saksassa sähkö maksoi samaan aikaan lähes saman verran kuin Suomessa, mutta oli 13 kertaa likaisempaa”.

Puheenjohtaja Purra muistuttaa tiedotteessa, että Suomen sähkömarkkinalaki myös edellyttää kohtuuhintaisen sähkön tarjoamista kuluttajille.

Perussuomalaisten mukaan energiantarjontaa on välttämätöntä tukea ottamalla tehoreservistä vapautuneet voimalat, kuten Fortumin Meri-Porin hiilivoimala, käyttöön. Myöskään Helen Oy:n Hanasaaren ja Salmisaaren sähköteholtaan yhteensä 396 megawatin voimaloita ei tule sulkea, puolue katsoo.

Suomessa on tällä hetkellä pois käytöstä seitsemän voimalaitosta, joiden sähköteho on yhteensä 2000 megawattia eli suurempi kuin Olkiluoto 3:lla, perussuomalaiset huomauttaa.

”Ongelman mittakaava on valtava”

Perussuomalaisten johdon tiedotteen mukaan ”ongelman mittakaava on valtava”, sillä ”kansa ei nyt vain yksinkertaisesti pysty maksamaan karmeita sähkölaskuja”.

Jos suomalaisten talvi aiotaan pelastaa katastrofilta, on aivan jäätävä kiire, perussuomalaiset sanovat.

”Ihmisten hätähuudot kovenevat päivä päivältä moninkertaisten sähkölaskujen alkaessa ropista postiluukkuihin. Kymppien kuukausilaskut moninkertaistuvat satasiksi, satasten laskut tonnien laskuiksi. Tilanne on kriisiytymässä. Tulonsiirrot tai veroalet eivät enää riitä. On puututtava hintoihin”, vaatii Purra.

”Muuten kuluttaja romahtaa eikä kyse suinkaan ole vain pienituloisista.”

Ranteen mukaan ”sähkölaskuja, joita ei voida maksaa, ei makseta”.

”On järjetöntä ajaa kuluttajat ahdinkoon ja velkaloukkuun, ja sitten yrittää pelastella jälkikäteen erilaisilla tuilla. Tämä on myös energiateollisuuden ongelma. Tuskin sielläkään halutaan, että suuri osa suomalaisista on sähköstä velkaa ja perinnässä”, hän vetoaa yhtiöihin.

