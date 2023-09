Intiaa on pitkään syytetty toisinajattelijoiden surmaamisesta omalla maaperällään, mutta nyt sama syytös on esitetty länsimaista.

Narendra Modi. Intiaa on pitkään syytetty toisinajattelijoiden surmaamisesta omalla maaperällään, mutta nyt sama syytös on esitetty länsimaista.

Intian ja Kanadan välille puhjennut diplomaattinen kriisi on syventynyt entisestään sen jälkeen, kun sikhiaktivisti Hardeep Singh Nijjar ammuttiin kuoliaaksi Surreyssä Kanadassa. Kanadan pääministeri Justin Trudeau on syyttänyt henkirikoksesta Intian hallitusta, joka on kiistänyt väitteet ”absurdeina”.

Nijjar kuului intialaiseen Khalistan-liikkeeseen, joka haluaa perustaa sikheille oman valtion Punjabin alueelle. Vuonna 2007 Kanadan kansalaisuuden saanut Nijjar oli etsintäkuulutettu Intiassa.

Uutistoimisto AP:n mukaan Kanadan turvallisuusviranomaisten epäilyt Intian hallinnon osallisuudesta henkirikokseen perustuvat Kanadassa asemapaikkaansa pitävien intialaisten diplomaattien tarkkailuun. Kanada kertoo myös saaneensa asiasta tiedustelutietoja liittolaismaaltaan, joka kuuluu Yhdysvaltojen, Britannian, Australian, Uuden-Seelannin ja Kanadan muodostamaan Five Eyes -tiedusteluryhmään. Tarkemmin liittolaismaata ei kuitenkaan nimetty.

BBC kertoo Intian lopettaneen viisumeiden myöntämisen Kanadan kansalaisille tilanteesta johtuen. Päätöstä perusteltiin Kanadassa työskentelevien intialaisdiplomaattien saamilla uhkauksilla. Kanada ilmoitti aiemmin karkottavansa intialaisdiplomaatin, minkä jälkeen Intia vastasi karkottamalla kanadalaisdiplomaatin lyhyellä varoitusajalla.

CNN uutisoi Intian kutsuneen Kanadaa terroristien, ääriajattelijoiden ja järjestäytyneen rikollisuuden turvasatamaksi. Intia pitää Khalistanin valtion perustamista tavoittelevia sikhejä terroristeina ja riskinä kansalliselle turvallisuudelle.

Liittolaismaiden suhteet retuperällä

Sikhiaktivistin tappaminen on romahduttanut Intian ja Kanadan valmiiksi nihkeät suhteet pohjamutiin. Tilannetta mutkistaa entisestään se, että mailla on keskenään tärkeitä kauppa- sekä turvallisuussuhteita, ja molemmat ovat Yhdysvaltojen liittolaisia.

Kanadassa asuu 1,4 miljoonaa intialaistaustaista ihmistä, joista yli puolet on sikhejä. Intialaiset vaihto-oppilaat suuntaavat Kanadaan useammin kuin mihinkään muuhun maahan. Vuonna 2022 intialaisia vaihto-oppilaita oli Kanadassa 320 000.

Yhdysvallat ja Britannia ovat kehottaneet Intiaa tekemään tapauksen tutkinnassa yhteistyötä Kanadan kanssa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmaisi Intialle huolensa tapauksesta G20-maiden kokouksessa, uutisoi Financial Times.

Vuosikymmeniä vanha konflikti kytee edelleen

The Economist huomauttaa, että Intiaa on jo pitkään syytetty toisinajattelijoiden ja taistelijoiden murhaamisesta omalla maaperällään. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun murhasyytöksiä esitetään Intialle ystävällismielisissä länsimaissa.

Intian pääministerin Narendra Modin hallinto on tunnettu useista väärinkäytöksistään, jotka herättävät harvemmin närää länsimaissa. Modi on muun muassa tukahduttanut vapaan lehdistön, pelotellut oikeusistuimia ja sortanut vähemmistöjä.

Kiista Khalistanin valtiosta ulottuu pitkälle historiaan, jolloin sikheillä oli oma kuningaskuntansa Punjabin alueella. Hindujen ja sikhien väliset ristiriidat kulminoituivat 1980-luvulla väkivaltaisuuksiin, joissa yli tuhansia ihmisiä sai surmansa. Tänä päivänä Khalistan-liike on ajautunut marginaaliin Intiassa, mutta elää edelleen sikhidiasporan keskuudessa maailmalla.

1500-luvulla Punjabissa syntynyt sikhiläisyys on imenyt vaikutteita niin hindulaisuudesta kuin islamistakin. Gurut eli opettajat ovat uskonnossa merkityksellisessä asemassa.