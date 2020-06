Itävaltalainen ekonomisti ja taloustieteilijä Philipp Heimberger syyttää Euroopan unionin 750 miljardin euron elpymispakettiin kielteisesti suhtautuvia niin sanottuja niukkoja maita virheellisistä väitteistä.

Elpymispakettia puitaessa kovimmaksi kiistan aiheeksi on noussut se, miten paketin summat jaetaan. Komission esityksessä on tarkoitus jakaa 250 miljardia takaisin maksettavaa lainaa ja 500 miljardia suoria tukia.

Suomi yhdessä Itävallan, Hollannin, Tanskan ja Ruotsin kanssa ei ole lämmennyt suorien tukien määrälle. Suomi ja muut ”niukat maat” ovat vaatineet, että lainan osuutta paketista nostetaan.

Ruotsin, Tanskan, Itävallan ja Hollannin pääministerit korostivat Financial Timesin julkaisemassa yhteiskirjoituksessaan tiistaina, että komission on lainattava tukiin käytettävät varat joka tapauksessa ja summa on myös maksettava takaisin.

”Niukat maat väittävät, että komission 500 miljardin euron tukiin tarvittavien varojen kerääminen on liian kunnianhimoinen suunnitelma. Niukat maat puhuvat pötyä. Pelkästään Saksa yksi lainaa markkinoilta 220 miljardia euroa tänä vuonna”, Heimberger kirjoittaa Twitterissä.

Heimberger ei allekirjoita useampia muitakaan niukkojen maiden argumentteja, joilla elpymispakettia vastustetaan. Hän puolustaa pakettia vetoamalla erityisesti eteläisen ja pohjoisen Euroopan maiden suuriin eroihin.

”Tuloerot pohjoisten ja eteläisten euromaiden välillä ovat leventyneet voimakkaasti 20 viime vuoden aikana. Elpymispaketti on välttämätön sen takaamiseksi, ettei pandemia kasvata eroa entisestään”, hän sanoo.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan Suomi on valmis tarkastelemaan kompromisseja tänään pidettävässä videokokouksessa, jossa Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd).

”Emme kuulu sellaisiin maihin, jotka asettavat tiukkoja kynnyskysymyksiä. Olemme valmiita tarkastelemaan kompromisseja”, Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tuppuraisen mukaan täsmällistä summaa sellaisesta elvytyspaketista, jonka Suomi olisi valmis hyväksymään ”ei kaiketi voida antaa”. Olennaista Suomelle on tietää tarkasti maksimaaliset vastuut.

Tuppurainen korostaa kuitenkin, että Suomelle on tärkeää, että unioni pysyy toimintakykyisenä ja asiasta päästään ratkaisuun.

EU-päättäjien kokous alkaa kello 11 Suomen aikaa.

Lue myös: