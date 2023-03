Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja ja perustaja Jevgeni Prigožin kiistää Kremlin väitteet siitä, että Venäjä taistelisi Ukrainassa puolustusliitto Natoa vastaan. Prigožin kyseenalaistaa myös Venäjän propagandan pohjana toimineen väitteen Ukrainassa olevista natseista.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo tuoreimmassa raportissaan Prigožinin sanovan, että Venäjä taistelee pelkästään Naton tarjoamia aseita käyttäviä ukrainalaisia vastaan. Palkkasotilasyhtiön johtajan mielestä mukana on myös Ukrainan puolella taistelevia ”russofobisia” palkkasotilaita, mutta suoraa konfliktia Naton kanssa ei ole.

Prigožinin mukaan Kreml todennäköisesti tiesi Naton alkavan tukea Ukrainaa aloittaessaan hyökkäyksensä.

”On typerää ajatella, ettei Nato olisi tukenut Ukrainaa sotilaallisen erikoisoperaation alkaessa”, Prigožin sanoi ISW:n mukaan.

Venäjä voisi välttää sodan pitkittymisen päättämällä nyt, mitkä alueet se haluaa itselleen, Prigožin sanoo. Hänen mielestään Venäjän armeijan ja median pitäisi myös lopettaa ukrainalaisjoukkojen aliarviointi.

Käytännössä Prigožin tyrmäsi presidentti Vladimir Putinin tärkeimmät väitteet, joilla hyökkäyssodan tarpeellisuutta on Venäjällä perusteltu.

Wagnerin tavoitteet Ukrainassa saattavat olla muuttumassa, sillä palkkasotilasryhmä ei yrityksistään huolimatta ole vieläkään saanut vallattua Bah’mutin kaupunkia Itä-Ukrainassa. Bloomberg uutisoi Kremliä ja Venäjän tiedustelupalveluita lähellä olevien lähteiden pohjalta, että Prigožin olisi keskittämässä Wagnerin huomiota Ukrainan sijasta takaisin Afrikkaan.

Lähteiden mukaan Venäjän korkea-arvoiset sotilasjohtajat ovat pyrkineet rapauttamaan Prigožinin ja Putinin suhdetta painottamalla, että Wagnerin menestys Ukrainassa on ollut hidasta ja Prigožin on lähettänyt runsaasti venäläissotilaita kuolemaan Soledarin ja Bah’mutin alueilla.

Venäjä on myös vähentänyt sotatarvikkeiden ja sotilaiden toimittamista Wagnerille. Toistaiseksi merkkejä Wagner-joukkojen lähettämisestä takaisin Afrikkaan ei kuitenkaan ole.