Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) korosti vappupuheessaan, että Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan muutti myös Suomen turvallisuuspoliittisen ympäristön.

“Kun ympäristö muuttuu, pitää tehdä tilannearvio ja siitä johtopäätöksiä. Tätä arviointia on nyt tehty hötkyilemättä mutta rivakasti.”

Kaikkosen mukaan Suomessa on tehty merkittäviä päätöksiä puolustuksen vahvistamiseksi.

”Korvaamme Merivoimien vanhenevat alukset uusilla, jotka rakennetaan Suomessa. Teimme päätökset korvata vanhat Hornetit uusilla F-35 -hävittäjillä. Täydennämme varastoja ja lisäämme kertausharjoituksia. Tuemme vapaaehtoista maanpuolustusta ja palkkaamme lisää ammattiväkeä. Pidämme koko Suomen puolustuksesta hyvää huolta. Näin toimimalla nostamme kynnystä sille, että Suomi koskaan joutuisi sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Rauhaamme ei kannata tulla häiritsemään. Puolustuksemme pitää”, hän sanoi.

Kaikkonen korostaa, että Suomen puolustuksen perusta on aina oma kansallinen puolustuskyky ja näin olisi myös Naton jäsenenä.

”Niin, päätöksenteon hetki myös Nato-jäsenyyden hakemisesta lähestyy. On tärkeää tunnistaa se turva, minkä Naton jäsenenä saisimme. Kynnys hyökkäykseen Suomea vastaan kohoaisi entistä korkeammalle. Edessä on isoja päätöksiä. On oltava valmiina odottamattomaankin. Peloissaan ei silti tarvitse olla.”