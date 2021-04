Etelä-Korea on virallisesti esitellyt tulevan hävittäjäkoneensa. KF-X -nimellä tunnettu monitoimihävittäjä tuli julkisuuteen rollout-tilaisuudessa lentokonevalmistaja Korea Aerospace Industriesin pääkonttorissa Sacheonissa vajaa viikko sitten perjantaina.

Kone, jota tullaan operatiivisessa käytössä kutsumaan nimellä KF-21 Boramae, on tarkoitettu korvaamaan ilmavoimien nykyinen, ikääntyvä yhdysvaltalaisvalmisteinen F-4- ja F-5 -hävittäjäkalusto, joita maalla on yhteensä yli 200 kappaletta.

Tämän lisäksi maalla on 59 kappaletta F-15K -koneita, 118 kappaletta F-16C -koneita sekä 14 kappaletta F-35A -koneita (toimitukset ovat kesken).

KAI valmistaa myös FA-50 -kevytrynnäkkökonetta, joita Etelä-Korealla on 60 kappaletta (Flightglobal/RUAG World Air Forces 2021).

KF-21 on yhteisprojekti Etelä-Korean ja Indonesian kanssa, joskin jälkimmäinen on myöhässä maksusuorituksissaan. Neuvottelut asiasta jatkuvat.

KF-21:n on tarkoitus olla maalle F-35:ta edullisempi, mutta vähemmän häivekykyä sisältävä vaihtoehto. Tässä suhteessa sitä voitaneen pitää myös uutena 4,5 sukupolven monitoimihävittäjänä, eli korvaajana F-16:lle.

Koneen muotoilussa pyritään vähentämään tutkaheijastuksia, mutta toisaalta sitä ei ole varustettu sisäisillä asekuiluilla, vaan asekuorma kannetaan kuudessa siipi- ja neljässä rungon alle sijoitetuissa ripustimissa.

Koneessa on kaksi General Electricin F414 -suihkumoottoria: sama voimanlähde on käytössä myös Boeingin Super Hornetissa sekä Saabin uusimman sukupolven Gripenissä – jälkimmäisessä on toki vain yksi moottori.

KF-21:n on tarkoitus kantaa maksimissaan 7 700 kg:n kuorma, sen huippunopeudeksi kerrotaan noin Mach 1,8 ja toimintamatkaksi 2 900 km. Nämä maksimisuoritusarvot eivät tietenkään ole saavutettavissa yhdessä, vaan esimerkiksi monitoimihävittäjien huippunopeus tarkoittaa yleensä ilman ulkoista kuormaa saavutettavaa suoritusarvoa, ja täydessä aselastissa suorituskyky on merkittävästi pienempi.

Koneessa on aktiivisesti skannaava AESA-tutka ja yhdysvaltalaisten aseiden lisäksi siihen on tarkoitus integroida muun muassa MBDA:n Meteor-tutkaohjus.

Koneen on tarkoitus tehdä ensilentonsa vuonna 2022. Tavoitteena on, että neljäkymmentä koneyksilöä olisi operatiivisessa käytössä vuonna 2028 ja 120 kappaletta vuonna 2032.