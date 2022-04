Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin ovat kommentoineet sotatilanteen näkymiä vierailtuaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa sunnuntaina. Amerikkalaisjohtajat vakuuttavat luottamustaan Ukrainan puolustuskykyyn ja kykyyn pysäyttää Venäjän joukkojen eteneminen.

Ulkoministeri Blinken totesi, että vaikka Venäjä aiheuttaa brutaalia tuhoa osissa Ukrainaa, sotansa tavoitteiden kannalta ”Venäjä on epäonnistumassa, kun taas Ukraina menestyy”. Hän viittasi erityisesti Venäjän aikeisiin alistaa Ukraina totaalisesti ja toisaalta pyrkimykseen osoittaa Venäjän armeijan sekä talouden kyvykkyys.

”Me tietysti näemme nyt päinvastaisen – armeijan, joka on epäonnistunut dramaattisesti ja talouden, joka sanktioiden ja venäläisten maastalähdön vuoksi on palasina.”

”Asia on näin: emme tiedä, miten tämä sota etenee, mutta me tiedämme, että suvereeni, itsenäinen Ukraina tulee olemaan olemassa paljon pidempään kuin [Venäjän presidentti] Vladimir Putin. Ja meidän tukemme Ukrainalle tulee jatkumaan. Se jatkuu, kunnes näemme lopullisen voiton [engl. final success]”, Blinken vakuutti ulkoministeriön julkaisemissa lausunnoissaan.

Puolustusministeri Austinin mukaan sekä Ukraina että Yhdysvallat uskovat Ukrainan kykyyn voittaa sota.

”He uskovat, että voivat voittaa ja me uskomme, että voimme voittaa – että he [Ukraina] voivat voittaa – jos heillä on oikeat varusteet ja riittävä tuki”, ministeri sanoi.

Austin sanoi suoraan, että sen lisäksi, että Yhdysvallat haluaa nähdä Ukrainan säilyvän itsenäisenä valtiona, se haluaa nähdä ”Venäjän heikentyvän siten, että se ei enää kykene tekemään asioita, joita se on tehnyt hyökätessään Ukrainaan”.

”Se on jo menettänyt runsaasti sotilaallista kykyään ja joukkojaan, suoraan sanottuna. Me haluamme nähdä tilanteen, jossa se ei kykene kovin nopeasti palauttamaankaan näitä kykyjään”, Austin sanoi.

Yhdysvaltalaisministerit halusivat Kiovan-vierailullaan osoittaa Yhdysvaltain vankkumattoman tuen Ukrainan urhealle taistelulle. He antoivat tukea myös konkreettisesti, sillä vierailun yhteydessä kerrottiin jälleen uudesta noin 700 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisesta sotilasapupaketista. Valtaosa paketin tuesta kohdistuu Ukrainaan ja loppuosa alueen Nato-maihin.

Puolustusministeri Austin kertoi Ukrainan tarvitsevan nyt etenkin pitkän matkan aseita sekä tankkeja sodan luonteen muutoksen vuoksi. Ukraina onkin kertonut viimein saaneensa liittolaisiltaan sodan uuteen vaiheeseen tarvittavia aseita. Yhdysvallat kertoi vierailun yhteydessä myös myyvänsä Ukrainalle noin 160 miljoonalla dollarilla ammuksia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti vierailun jälkeen Yhdysvaltoja ”ennennäkemättömästä” tuesta Ukrainan puolustustaistelulle. Sotilaallisen avun lisäksi vierailulla puhuttiin Venäjään kohdistuvien pakotteiden kiristämisestä entisestään.

”Ymmärrämme mitä seuraavien askelten pitäisi olla, ja luotamme kumppaniemme tukeen”, Zelenskyi sanoi BBC:n mukaan.

Moldovaan kohdistuva uhka esillä

Politico-lehden mukaan vierailulla oli esillä myös Ukrainan naapurimaan Moldovan tilanne. Venäjä keskisen sotilaspiirin komentaja kertoi viime viikolla, että Venäjän tavoitteena sodan uudessa vaiheessa on ottaa haltuun koko kaakkoinen ja eteläinen Ukraina, luoden samalla yhteyden Transnistriaan. Transnistria on yksipuolisesti itsenäiseksi julistautunut Venäjä-mielisessä johdossa oleva Moldovan alue.

Politicon mukaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jon Finer kommentoi viikonloppuna, että Venäjän pyrkiminen Moldovaan asti on mahdollinen uhka. Hän kuitenkin huomautti, että Venäjän joukot ovat toistaiseksi hyvin kaukana tämän tavoitteen edessä olevista kaupungeista kuten Odessasta.

Finerin mukaan venäläisjoukoilla on ”paljon taisteluita edessä” ennen Moldovan uhkaamista ja Yhdysvallat uskoo ukrainalaisten ”estävän heitä hyvin tehokkaasti”. Hän viittasi Politicon mukaan myös siihen, että Yhdysvallat kykenee tarvittaessa säätämään vastatoimiaan eli tukeaan uhatuille maille venäläisten tavoitteiden muuttuessa.

Venäjä on kansainvälisten arvioiden mukaan kyennyt paikoin etenemään Itä-Ukrainassa, jonne se on viime viikot keskittänyt joukkojaan ja hyökkäystään. Pienestä edistyksestä huolimatta Venäjä ”ei ole saavuttanut merkittävää läpimurtoa” Itä-Ukrainassa, Ison-Britannian puolustusministeriö kertoi tuoreessa tiedustelukatsauksessaan. Ukraina on kyennyt torjumaan Venäjän hyökkäyksiä ja aiheuttamaan hyökkääjälle tappioita.

