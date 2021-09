Miten politiikassa pärjää uhraamatta terveyttään? Vihreiden tuoreen varapuheenjohtajan Iiris Suomelan mielestä tärkeintä on rakentaa toimintakulttuuria, jossa ihmisen ei tarvitse yksin huolehtia jaksamisensa rajoista.

Viisi pinnasänkyä. ”Perhe ja suku – vanhempani, isovanhempani ja pikkuveljeni – ovat tosi tärkeitä monellakin tapaa. Minulla ja puolisollani on kymmenkuinen lapsi, ja vaikka jaamme vastuut tasan, ei tässä pelkästään kahden aikuisen voimin pärjättäisi. Meistä kumpikaan ei voi jäädä töistään kokonaan pois lasta hoitamaan. Laskin, että vauvalla on neljä tai viisi pinnasänkyä ja syöttötuolia eri puolilla, koska hänellä on monta kotia, joihin pääsee hoitoon tarvittaessa. On ihanaa, että ympärillämme on paljon ihmisiä, jotka osallistuvat vauvan hoitamiseen mielellään. Perhe on tärkeä akkujen lataaja siinäkin mielessä, että se muistuttelee itsestään viesteillä ja soitoilla toisin kuin vaikkapa harrastukset. Vietän viikot Helsingissä ja viikonloput Tampereella, ja Tampereella asuvat sukulaiset ja ystävät pitävät kyllä huolta, että tapaamme säännöllisesti.”

Uimaan ilman kännykkää. ”Politiikassa tehdään paljon töitä vapaaehtoisten kanssa, mikä tarkoittaa työntekoa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Minulle on tärkeää olla tavoitettavissa, mutta jos haluaa nähdä läheisiään silloin kun heillä on vapaata, pitää osata myös rajata ja priorisoida. Tulen suorapuheisesta perheestä, ja he pitävät välillä piikikkäinkin sanankääntein huolta siitä, etten katso liikaa kännykkää, kun olen heidän kanssaan. He ymmärtävät hyvin työni luonteen, eivätkä ole loukkaantuneita siitä, että huomioni kiinnittyy muuhun, vaan enemmänkin he ovat huolissaan jaksamisestani. On tietenkin hyvä keskittyä hetkeen silloin, kun on vapaalla. Liikuntalajeista varsinkin uiminen on hyvä irrottautumiseen, koska silloin ei ole mahdollisuuttakaan seurata viestejä. Minulla on onneksi myös ystäviä, jotka pyytävät mukaan kokeilemaan uusia lajeja, kuten suppailua. Uutta opetellessa ajatukset irtautuvat hyvin töistä.”

Kuka? Iiris Suomela Kuka: Kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu, Vihreiden varapuheenjohtaja Syntynyt: Tampereella vuonna 1994 Koulutus: Ylioppilas, sosiologian maisteritutkinto Tampereen yliopistosta on graduvaiheessa Ura: Ennen kansanedustajuutta toimi Vihreiden nuorten puheenjohtajana

Yöllä ei äänestetä. ”Hyvinvoinnin ylläpitämisessä kaikkein isoin asia on olla osana laajempaa työkulttuurin muutosta, jossa kenenkään ei tarvitse yksinään pitää huolta rajoistaan. Politiikan toimintakulttuuria on tervehdyttänyt se, että mukaan on tullut entistä enemmän eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ei tarvitse olla yksin se, jolle ei käy työnteko 24/7. On ollut kiinnostavaa keskustella esimerkiksi Satu Hassin kanssa siitä, miten monta konkreettista askelta tässä asiassa on jo otettu. Enää ei äänestetä öisin, vaan iltapäivällä kahdelta alkavien täysistuntojen alussa. Keskustelut voivat jatkua ties miten pitkään, mutta kaikille pakollinen asia hoidetaan päiväsaikaan eikä ihmisten tarvitse nukkua työhuoneissaan. Ihmisten elämäntilanteiden huomiointi voidaan usein tehdä ilman, että siitä on politiikan tekemiselle varsinaisesti haittaa.”

Lounas Antti Holman kanssa. ”Yritän syödä joka päivä lounaan niin, etten tee samalla töitä. Pidän myös kiinni siitä, että kävelen työmatkat työasunnoltani eduskuntaan, vaikka siirtyminen olisi nopeampaa muilla keinoin. Lounastauolla ja työmatkoilla kuuntelen usein ajankohtaisohjelmia, podcasteja tai äänikirjoja, mikä auttaa sekä rentoutumaan että katsomaan asioita laajemmasta perspektiivistä. Kävin yläasteen Englannissa ja lukion Walesissa, ja siksi minulla on jäänyt monta suomalaista klassikkoteosta kouluaikana väliin. Ilahduin, kun löysin äänikirjapalvelusta Täällä Pohjantähden alla -trilogian Antti Holman lukemana. Olen nyt toisen osan puolivälissä, ja minun piti ostaa palveluun premium-paketti, koska tuntimäärät paukkuivat. Kuuntelen usein myös kansainvälisiä ajankohtaisia asioita käsitteleviä podcasteja, kuten Ezra Klein Show’ta. Haluaisin perustaa Suomen Ezra Klein -kerhon, jossa kuunnellaan jaksoja ja keskustellaan niistä. Politiikassa tuntuu helposti siltä, että juuri silloin käsillä oleva kysymys on maailman isoin asia, ja välillä niin onkin. Mutta kun katsoo asioita laajemmasta näkökulmasta joko ajallisesti tai maantieteellisesti, hahmottaa, että maailmassa tapahtuu koko ajan tärkeitä ja suuria asioita. Harvoin kaikki kaatuu siihen, että jokin tietty Suomen ajankohtainen asia ei mene ihan niin kuin itse toivoisi ja minkä eteen tekee työtä. Se auttaa asettamaan omaa tekemistä perspektiiviin.”

