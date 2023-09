Vantaalainen Timo Leppänen sai hiljattain sähkölaskun kesä-elokuulta. Hän tarkasteli eri kuukausien kulutuseroja, jotka ihmetyttivät.

Leppänen asuu kerrostalossa, jossa sähköä ei paljon kulu. Kesäkuun osalta kulutus oli kuitenkin Helenin laskun mukaan peräti 939 kWh. Se oli yli kymmenkertainen heinäkuun kulutukseen nähden. Vantaan Energian siirtolaskun lukema kesäkuulta oli 141,02 kWh.

Vilkaisu Helenin applikaatioon paljasti erikoisen seikan: yhtenä päivänä 2. kesäkuuta hän olisi käyttänyt sähköä noin 700 kilowattituntia.

Leppänen laski, että se vastaa noin kahdeksan saunan lämmittämistä yhdeksän kilowatin kiukaalla kymmenen tunnin ajan.

Asia vaati selvittelyä sähköyhtiö Helenin kanssa. Lopulta Helenin asiakaspalvelija näki tiedoista saman lukeman kuin Vantaan Energian laskussa: 141,02 kWh. Yhtiöstä sanottiin, ettei laskua tarvitse maksaa, vaan tilalle tulee uusi lasku.

Lasku sai Leppäsen pohtimaan, ymmärtävätköhän ihmiset katsoa omien sähkölaskujensa lukemia.

FAKTA Näin seuraat kulutustasi: Siirry sähkönsiirrosta vastaavan yhtiön verkkosivulle, sieltä löydät online-palvelun ja kirjautumisohjeet. Kirjautuminen edellyttää voimassa olevaa sähkösopimusta. Eri yhtiöissä kirjautumistavat vaihtelevat, mutta saatat tarvita asiakasnumeron sekä käyttöpaikan numeron tai osoitteen. Tutki, millaisia ominaisuuksia online-palvelussa on. Mitä kokonaiskulutus kertoo sinulle? Osaatko arvioida, onko se vähän vai paljon? Vertaa kulutustasi samankaltaisiin kotitalouksiin. Huomaatko, kuinka arkiset tekemiset näkyvät vuorokausikulutuksessasi? Löydätkö kulutushuiput ja tiedätkö, mistä ne syntyvät? Lähde: Motiva

Mittari voi vikaantua

Helenin viestinnästä ei kerrota varmaa syytä kyseisen kaltaiselle poikkeamalle.

Yhtiöstä todetaan, että sähkönmyyntiehtojen mukaan ”myyjän laskutus perustuu verkonhaltijan ilmoittamiin ja ylläpitämiin sähkönkäyttötietoihin ja -arvioihin”.

”Sähkölaskua ja sähkönkulutusta kannattaa seurata samoin kuin laskuja ja muita kodin laitteita”, yhtiö neuvoo sähköpostitse.

Helenin mukaan sähkömittari voi harvinaisessa tapauksessa vikaantua tai kodissa tapahtua jokin laiterikko, jolloin isompi poikkeama normaalista laskulla tai OmaHelenin kaltaisessa palvelussa voi paljastaa vielä piilevän ongelman.

”Omaa kulutustaan kannattaa seurata verrattuna aiempien vuosien samaan kuukauteen, huomioiden taloudessa asuvien henkilöiden määrä sekä mahdolliset uudet kulutustottumukset ja laitteet. Jos kyse on lämmitykseen tai jäähdyttämiseen liittyvistä sähköllä toimivista laitteista, tulee huomioida myös ulkolämpötila.”

Jos kilowattituntien kulutusmäärässä tapahtuu yllättävä nousu tai lasku, johon ei omin keinoin pysty keksimään selitystä, kannattaa asiaa lähteä selvittämään laskuttajalta tai verkkoyhtiöltä.

”Käyttötietojen korjaukset lähtevät verkonhaltijalta ja näiden mukaan myös myyjä korjaa laskutustaan tarvittaessa jälkikäteen. Sähkönmyyntiehdoissa kerrotaan tarkemmista yksityiskohdista liittyen laskutus- ja mittausvirheiden korjaamiseen.”

Vantaan Energian verkkopalvelupäällikkö Sami Laineen mukaan laskutuksen perustana hyödynnetään etäyhteyksien kautta sähkömittareilta luettavaa tarkkaa tunti- tai varttiresoluution mittaustietoa. Sähkömittareiden etäyhteyksissä saattaa kuitenkin joskus ilmetä häiriöitä, jotka estävät mittaustiedon siirtymisen mittarilta järjestelmiin ja todellisen kulutuksen mukaisia mittaustietoja jää puuttumaan.

Kysymykseen siitä, kuinka yleisiä moiset virheet ovat, Laine vastaa, että mittaustieto on pääsääntöisesti hyvin korkealaatuista ja se perustuu minä ajanhetkenä hyvänsä mitattuun tietoon lähes sataprosenttisesti.

"Vääriä kulutuslukemia voi päästä muodostumaan esimerkiksi sähkömittarin etäyhteyden häiriötilanteissa, jolloin velvollisuutemme on käyttää tilapäisesti arviointitekniikkaa. Häiriöt voivat johtua esimerkiksi sähkömittarin rikkoutuneesta viestintämoduulista tai laajemmasta tiedonsiirtoverkon vikatilanteesta.”

Selittämätön piikki. Yhden päivän kulutuspiikki teki sähkölaskusta erikoisen. Kuva: Timo Leppänen

Harvinaista

KKV:n johtava asiantuntija Raija Marttala sanoo, että lähtökohtaisesti sähköyhtiö vastaa mittauksen oikeellisuudesta. Jos laskutuksen virhe liittyy kulutuksen mittaukseen, pitää sähköyhtiön osoittaa, että mittaus on tehty oikein. Kyseisen kaltaiset tapaukset ovat harvinaisia. Yhdessä kymmenen vuoden takaisessa tapauksessa kuluttajan sähkölaskut olivat pienentyneet liki kolmannekseen etäluettavan mittarin asennuksen jälkeen. Sähköyhtiö ei pystynyt osoittamaan järjellistä syytä aiemmalle korkeammalle laskutukselle. Kuluttajariitalautakunta suositti vanhojen laskujen hyvittämistä osittain.

”Vuosien mittaan noita ei ole tullut kauhean usein vastaan. Tuoreissa tapauksissa oli yksi, jossa kolmenkymmenen neliön asunnossa oli samantyyppinen kulutuspiikki.”

Erilaisia sähkölaskutukseen ja kulutuksen mittaukseen liittyviä virhe-epäilyjä tulee kuitenkin kuluttajaneuvontaan säännöllisesti.

”Harvoin ne ovat näin räikeitä. Useammin esimerkiksi aletaan epäillä, voiko kulutus pitää paikkansa. Asiakas paljoksuu omaa laskuaan tai jälkikäteen tuleekin lisälasku.”

Sähkölaskustaan kannattaa olla kiinnostunut, Marttala neuvoo.

”Nykyään verkkoyhtiöillä on palveluita, joissa omaa sähkönkulutusta voi seurata päivätasolla. Toinen asia on se, että tietää, mitä omassa taloudessa suurin piirtein kuluu. Pitää myös lukea omaa sähkölaskua. Sähkölasku muodostuu verkkoyhtiölle maksettavista siirtomaksuista ja sähkönmyyntiyhtiölle maksettavista kulutusmaksuista. Laskuja voi tulla yhdeltä tai kahdelta sähköyhtiöltä, riippuen siitä, ostaako sähkön samalta yhtiöltä kuin miltä on siirto.”

Nykysopimukset vaikeampia?

Sähkön hinta on heilunut paljon, joten markkinoille on tullut pörssisähkösopimusten ja kiinteähintaisten sopimusten rinnalle sähkösopimuksia, joissa hinnoittelussa on erilaisia elementtejä. On esimerkiksi määräaikaisia sopimuksia, joissa pörssisähkön hinta vaikuttaa kuluttajan maksamaan kokonaishintaan; sähkön käyttäminen halpoina tunteina laskee hintaa ja kalliina tunteina käyttö nostaa sitä.

”Se on kuluttajan kannalta vähän hankalakin asia. Laskutuksen seuraaminen ja tarkistaminen voi olla vaikeaa johtuen hintavaihteluista ja monimutkaisista hinnoitteluperusteista. Laskuvirhe voi olla yksi virhelähde”, sanoo Marttala.

Kuluttajan kannattaa itse olla aktiivinen, jos epäilee virhettä. Ensin kannattaa olla yhteydessä sähköyhtiöön. Sähköyhtiöllä on vastuu osoittaa, että laskutus on oikein. Toisaalta myös kuluttajan pitää pystyä perustelemaan, miksi katsoo laskutuksen virheelliseksi.

”Jos ei puhelinyhteydenotto riitä, kannattaa tehdä kirjallinen reklamaatio. Jos asia ei vieläkään selviä, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Meiltä voidaan sitten auttaa asian selvittämisessä, jos esimerkiksi ei ole vastattu tarpeeksi perustellusti. Jos asia ei tälläkään ratkea, kuluttajalla on mahdollisuus viedä asia kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.”

