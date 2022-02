Halla-ahon nimi on esillä uudeksi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi Venäjän toimia, Ukrainan tilannetta ja puolustusliitto Naton jäsenyyttä koskevaa keskustelua Facebookissa.

Sodan uhka Euroopassa on kasvanut, kun Venäjä on keskittänyt massiivisesti joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa. Samalla Venäjä on vaatinut Natolta takeita siitä, ettei puolustusliitto laajene itään.

Länsimaat ja Venäjä ovat viime viikkoina käyneet aktiivisesti keskusteluja tilanteesta.

Halla-ahon mielestä diplomatia on mielekästä vain, jos kummankin osapuolen tavoitteet ja vaatimukset ”ovat jollakin tavalla legitiimejä ja jos niistä voidaan saavuttaa kompromissi”. Näin ei ole Venäjän vaatimusten kohdalla, hän näkee.

”Ukrainan tapauksessa ei ole olemassa ratkaisua, joka sekä tyydyttäisi Venäjää että olisi hyväksyttävissä sen enempää Ukrainan oikeutettujen intressien kuin kansainvälisen oikeuden periaatteidenkaan kannalta. Siksi neuvotteleminen on joko turhaa tai täysin moraalitonta”, Halla-aho kirjoittaa.

”Ei ole realistista olettaa, että Ukraina pääsisi lähiaikoina Naton jäseneksi ja suojiin. Ei liioin ole realistista olettaa, että Nato tai Yhdysvallat ryhtyisivät sotaan Ukrainan puolustamiseksi. Sen sijaan realistista ja tehokasta on auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään, esimerkiksi asetoimituksilla, joihin monet länsimaat onneksi ovatkin ryhtyneet”, Halla-aho myös katsoo.

Suomessa on käynnistynyt vilkas Nato-keskustelu Venäjän toimien seurauksena. Halla-aho näkee keskustelun jälkijättöisenä.

"Tämä asia olisi kannattanut käydä läpi esimerkiksi 90-luvulla. Mutta koska silloin ilmapiiri ei ollut jännittynyt, aihe koettiin turhaksi, aivan samoin kuin vuotavan katon korjaaminen koetaan turhaksi silloin, kun aurinko paistaa. On tavattoman naiivia vastustaa Nato-jäsenyyttä sillä perusteella, että ’eihän meitä mikään uhkaa’ tai että Nato-jäsenyyden myötä Venäjä kokisi Suomen uhaksi turvallisuudelleen. Eivät Venäjän toimet Ukrainassa tai muilla lähialueillaan johdu siitä, että Venäjä kokisi olevansa uhattu, vaan ne liittyvät Venäjän hegemoniapyrkimyksiin”, hän kirjoittaa.

Halla-ahon mielestä on yhtä sinisilmäistä kuvitella, että Suomi voisi vain kävellä Naton jäseneksi silloin, kun se Suomelle sopii.

Nato-jäsenyysprosessin Halla-aho näkee ”sisäpoliittisena painajaisena” näinä ”yhteiskunnallisen polarisaation, disinformaation ja hybridivaikuttamisen aikoina”.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko erosi paikaltaan eilen tiistaina kohua herättäneen Ukraina-tviittinsä jälkeen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo Helsingin Sanomille ehdottavansa Halla-ahoa uudeksi valiokunnan puheenjohtajaksi.