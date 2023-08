Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo katsoo, että kansalaisliikkeiden presidenttiehdokkaat haastavat ja heikentävät puoluepohjaisten ehdokkaiden kannatusta. Tällä hetkellä Paavo Väyrynen ja Mika Aaltola ovat lähdössä kansalaisliikkeen ehdokkaiksi ilman taustapuolueen tukea.

”Vailla taustapuolueen tukea oleva kansalaisliikkeen ehdokas tuskin pääsee presidentinvaalin toiselle kierrokselle. Hän saattaa kuitenkin saada siinä määrin kannatusta jonkin puolueen vakiintuneilta kannattajilta, että tuon puolueen oma ehdokaskaan ei pääse vaalin toiselle kierrokselle. Näin kävi keskustalle vuoden 2018 presidentinvaalissa. Sama riski on kokoomuksella Aaltolan ehdokkuuden takia ja Olli Rehnillä Väyrysen ehdokkuuden takia ensi vuoden presidentinvaalissa”, hän kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan kommentissa.

Paloheimon mukaan presidentinvaaliin on tulossa kaksi ehdokasta, jotka motivoivat oman ehdokkuutensa sillä, että muita mitat täyttäviä ehdokkaita ei ole tarjolla.

“Toinen heistä on Paavo Väyrynen, jonka mukaan kukaan muu ehdokas ei riittävän hyvin ymmärrä Paasikiven-Kekkosen ajan politiikan arvoja. Toinen on Mika Aaltola, jonka mukaan hänen on asetuttava ehdolle, koska suomettuneisuuden taakka rasittaa muita ehdokkaita.”

Vuoden 2024 presidentinvaalien ehdokasasettelu etenee Paloheimon mukaan verkkaisemmin kuin monissa aiemmissa presidentinvaaleissa. Suurista puolueista kokoomus ja SDP eivät vielä ole ehdokastaan asettaneet. Paloheimo huomauttaa, ettei niillä kummallakaan ole ilmeistä ja itsestään selvää ehdokasta samaan tapaan kuin joissakin aikaisemmissa vaaleissa.

LUE MYÖS Tämä on Mika Aaltolan oljenkorsi presidentiksi

Hän korostaa, että ensi vuoden presidentinvaaleja koskevat mielipidemittaukset on tähän mennessä tehty ilman tietoa siitä, ketkä henkilöt ovat vaaleissa ehdokkaina ja vastaajilta on kysytty, ketä he voisivat ajatella äänestävänsä.

”Pekka Haavisto, Olli Rehn ja Mika Aaltola ovat näissä mittauksissa saaneet eniten kannatusta. Tilanne muuttuu olennaisesti siinä vaiheessa, kun vaaliin asetetut ehdokkaat ovat tiedossa.”