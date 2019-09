Suomen ammatillisen keskusjärjestön SAK:n luottamushenkilöille tekemästä kyselystä paljastuu erittäin kriittinen asenne kilpailukykysopimuksen tuomaa työajan pidennystä kohtaan. Vastaajista 98 prosenttia oli eri mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan suurin osa työntekijöistä pitäisi työajan pidentämistä tarpeellisena Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Yli 80 prosenttia luottamushenkilöistä kertoi, että uusien työntekijöiden palkkaamiseen kiky ei ollut vaikuttanut mitenkään.

Vastaajista 97 prosenttia oli sitä mieltä, että kiky-päivät eivät ole parantaneet työpaikan ilmapiiriä ja 95 prosenttia vastasi, että kiky-päivät eivät ole lisänneet työntekijöiden kouluttautumista.

Mielipiteitä kikyn vaikutuksista kysyttiin niiltä luottamushenkilöiltä, joiden työpaikalla työajan pidennys on tehty palkatta. SAK:n mukaan kiky-tunnit käyttöön ottaneista 71 prosentilla työajan pidennys on tehty palkatta. 94 prosenttia näistä vastaajista oli samaa mieltä siitä, että ”palkaton työajan pidennys on epäreilua työntekijöiden kannalta”.

Yleisimmät tavat työajan pidentämiseen ovat viikoittaisen työajan lisääminen puolella tunnilla (27 prosenttia vastaajista) ja päivittäisen työajan pidentäminen kuudella minuutilla (21 prosenttia), SAK kertoo. Muita keinoja ovat olleet muun muassa pekkaspäivien poistaminen ja arkipyhän muuttaminen työpäiväksi.

SAK:n mukaan lähes kaikissa avoimissa vastauksissa korostui pettymys yksipuolisista talkoista, palkan vähentymisestä tai työkuorman lisääntymisestä.

”Tuntuu todella kohtuuttomalta, että omalla matalapalkkaisella alalla, jossa tehdään raskasta niin henkisesti kuin fyysisestikin kuormittavaa työtä, pitää vielä tehdä ilmaiseksi lisää. Kiky-tunnit ovat lisänneet uupumuksen määrää ja turhautumista”, kirjoittaa yksityisellä palvelualalla työskentelevä luottamusmies.

Kikystä on ennakoitu lihavaa riitaa työmarkkinasyksyyn. Pääministeri Antti Rinne on kehottanut työmarkkinajärjestöjä etsimään keskitetysti ratkaisua kilpailukykysopimukseen kuuluneeseen 24 tunnin palkattoman lisätyöajan kysymykseen.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastasi 894 luottamushenkilöä ja se toteutettiin elo- ja syyskuun vaihteessa.