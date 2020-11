Caruna on hyödyntänyt velkavipua optimoidakseen verojaan.

Vahvaa verosuunnittelua. Caruna on hyödyntänyt velkavipua optimoidakseen verojaan.

Finnwatchin arvion mukaan Suomi on sähköverkkoyhtiöiden Carunan ja Elenian tilinpäätösjärjestelyjen vuoksi menettänyt viimeisen viiden vuoden aikana noin 90 miljoonaa euroa verotuloja.

Molempien yhtiöiden verojärjestelyt ovat perustuneet osakaslainoihin ja Suomen heikon verolainsäädännön hyödyntämiseen, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen tiedotteessa.

Yhtiöt maksavat kauppahinnan ostajalle

Kyse ei ole uudesta asiasta. Velkavipu on ollut erityisesti pääomasijoittajien suosima keino järjestellä yhtiöiden tasetta sijoittajalle sopivaan muotoon. Sähköverkkoyhtiöt eivät ole tästä poikkeus.

Elenian järjestely tuli esille jo vuonna 2014 Talouselämän tekemässä analyysissa.

Käytännössä kysymys on siitä, että ostettu yhtiö laitetaan maksamaan kauppahinta takaisin ostajalle. Carunalla on pitkäaikaista velkaa sähköverkkoinvestointien vuoksi nyt jo 3,7 miljardia euroa ja yhtiön oma pääoma on miinuksella yli 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 pitkäaikaista velkaa oli 2,9 miljardia euroa.

Summat ovat valtavia, mutta yhtiön omistavat pääomasijoittajat vastaavat viime kädessä siitä, että Carunan rahahuolto toimii. Verottaja jää pääsääntöisesti tällaisessa järjestelyssä nuolemaan näppejään, koska verotettavaa tulosta ei pääse syntymään.

Finnwatch syyttää Carunaa siitä, että yhtiön omistajat hyödyntävät verojärjestelyssään edelleen niin sanottua tasevapautusta, jonka avulla se saa vähentää kaikki yhtiön osakkaille maksetut korkokulut verotuksessaan.

Vuoden 2019 lopussa Caruna-konsernin suomalaisen emoyhtiön taseessa oli korkeakorkoisia osakaslainoja 774 miljoonaa euroa, ja niihin liittyvät korkokulut ylsivät kyseisenä vuonna 75 miljoonaan euroon. Osakaslainoille maksettiin korkeaa 8,5 prosentin korkoa.

Syytös on moraalisesti perusteltu. Juridisesti Caruna toimii, kuten Suomen lainsäädäntö tällä hetkellä sanoo.

Korkovähennysrajoitukset ovat keskeisin työkalu koroilla tehtävän verovälttelyn torjunnassa. Suomen korkovähennysrajoituksia korjattiin vuonna 2018 EU:n veronkiertodirektiivin toimeenpanon yhteydessä, mutta elinkeinoelämän voimakkaan lobbauksen vuoksi muun muassa useiden asiantuntijoiden ongelmallisena pitämä tasevapautussääntö jäi lakiin.

Vähennysoikeuteen on syytä puuttua

Finnwatch toteaakin, että ongelma nostettiin jälleen esiin valtioneuvoston keväällä tilaamassa Vihriälän raportin veromuistiossa.

Näin tapahtuikin, mutta ongelma on ehkä kuitenkin enemmän moraalinen kuin fiskaalinen.

”Ilmeisintä veropohjan tiivistämisen varaa olisi tuoreeltaan säädetyissä korkovähennysrajoituksissa, jotka jäivät mahdollisesti lobbauksen voimasta osin lievähköiksi. Tässä ei kuitenkaan puhuta useista sadoista miljoonista”, toteaa professori Timo Viherkenttä lausunnossaan.

Carunan ja Elenian omistajien toimintaan pitää silti seurata tarkkaan ja ennen kaikkea hallituksen pitäisi pystyä tiukemmin puuttumaan korkovähennykseen ja sitoa vähennysoikeus tiukemmin markkinakorkojen tasoon.

Pääomasijoittajat ovat nopeita löytämään kaikki verotukselliset porsaanreiät, joiden avulla yritysten maksamat verot saadaan minimoitua.

Saman tyyppisiä järjestelyjä käyttävät myös muut yhtiöt – toki paljon pienemmässä mitassa. Suomen suurin kunnallinen energiayhtiö Helen esimerkiksi maksaa kaupungille 157 miljoonan euron pääomalainasta 6 prosentin korkoa 51 miljoonan euron osinkojen lisäksi.

Vastaavia järjestelyjä on ollut muun muassa Turussa ja Tampereella.

