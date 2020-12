Hoitoalan työntekijäliitto Tehy on kannellut oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen sairaalan käytännöstä. Tehyn mukaan koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit käyvät Taysissa töissä tartuntatautilain vastaisesti.

Tehyn mukaan työnantaja on määrännyt heidät "sovellettuun karanteeniin", joka tarkoittaa sitä, että työnantaja määrää työpaikalla altistuneet käymään normaalisti töissä. Muuten he ovat karanteenissa eli he eivät voi käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä.

Tehy-lehden mukaan Taysin käytäntö johtuu siitä, että siellä on pulaa koulutetusta hoitohenkilöstöstä ja lääkäreistä. Lehden mukaan altistuneet tukipalvelutyöntekijät määrätään karanteeniin, eivätkä he saa tulla työpaikalle.

Lehden mukaan Tays vetoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistukseen. Sen mukaan työntekijä voi palata kesken karanteenin terveydenhuollon työpaikalle, jos yksikön toiminta on vaarassa. Tämä ohjeistus on Tehyn lakimiehen Juho Kasasen mielestä rikoslain vastainen.

”Karanteenimääräyksen rikkomisesta on rikoslaissa säädetty rangaistukseksi sakkoa tai enintään kolme kuukautta vankeutta”, Kasanen sanoo lehdessä.

Kasasen mukaan "sovellettua karanteenia" on käytetty myös muissa sairaanhoitopiireissä. Tähän viittaavat myös Tehyn Twitter-julkaisuihin hoitajilta tulleet kommentit.

