Valtiovarainministerin tehtävästä viikko sitten eronnut keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vahvisti lauantaina haluavansa jatkaa puolueen johdossa.

”Puolueella pitää olla johtaja. Viime kesän kaltainen tilanne ei ole millään mittarilla toivottava. Haen jatkoa, koska työ on vielä kesken. Puoluekokousmandaatti on niin arvokas asia, ettei puolueen puheenjohtajan paikalta lähdetä niin vain. Tässäkin kyse on pohjimmiltaan vastuuntunnosta. Haen jatkoa. Työni on vielä kesken”, hän sanoi puheessaan puoluevaltuustolle.

Kulmuni kertoi myös avoimesti tuntemuksistaan kuluneen viikon aikana.

”Ei ole ollut niitä parhaita viikkoja. Päällimmäisenä on ollut myös kysymys, onko tämä kaiken tämän arvoista. Tämä on ollut kokemus, jollaista en toivoisi pahimmalle vihamiehellenikään. Osaltani vastus on, ehdottomasti. Kyllä, jokaikinen hetki on ollut sen arvoinen, myös ne vaikeat ja kimurantit.”

Kulmunin seuraajaksi valtiovarainministerinä valittiin Matti Vanhanen. Kulmuni vakuutti lauantaina, ettei keskustan jatko hallituksessa ole millään tapaa pohdinnassa.

”Hallitustyön jatko on aito ja toivomme todella parasta hallituksen työlle. Keskustan sitoutumisen tasosta kertoo se, että Matti on mukana. Talouskysymykset nousevat nyt keskiöön. Keskustan ydintä ovat omavaraisuuden vahvistaminen ja terve, vahva talous.”

Kulmuni ei pidä merkeistä, joiden perusteella Suomeen on muodostumassa kaksi poliittista blokkia – oikeisto ja vasemmisto.

”En pidä kehitystä mitenkään hyvänä. Koen, että sitä ruokkivat laitapuolueet, jotka siitä kokevat siitä hyötyvänsä.En pidä tätä jakolinjaa kuitenkaan suomalaista todellisuutta vastaavana. Jako päinvastoin vääristää keskustelua ja on saanut ylipäätään aivan liian suuren roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa.”

Kulmunin mukaan yhteiskunnallisen keskustelun jakolinjat näkyvät myös hallitustyössä.

”Tuntuu siltä, että keskustaan on ladattu puolen Suomen odotukset. En näe tässä sinänsä mitään ongelmaa, kunhan pitkällistenkin neuvotteluiden jälkeen saavutettu ratkaisut ovat kaikkien hyväksyttävissä. Yksi esimerkki blokkiutumisesta.”

