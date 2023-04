Yhdysvaltain massiivisen asiakirjavuodon takana on nuori amerikkalainen aseharrastaja, joka jakoi erittäin salaisia asiakirjoja nettituttavilleen, kertoo The Washington Post. Mies työskenteli sotilastukikohdassa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön asiakirjoja vuosi julkisuuteen ennen pääsiäistä. Mukana oli Yhdysvaltain ja Naton salaisia Ukrainaan liittyviä suunnitelmia.

The Washington Post on haastatellut vuotajan nimettömänä pysyttelevää ystävää, joka kuului samaan nettiryhmään kuin vuotaja. Kyseessä on noin 20 ihmisen ryhmä videopelaajien suosimassa sosiaalisen median palvelussa Discordissa. Lehti on tavoittanut myös toisen nimettömänä pysyttelevän ryhmän jäsenen.

Ryhmän jäsenet olivat miehiä ja poikia, joita yhdisti rakkaus aseisiin ja sotilasvarusteisiin sekä usko Jumalaan. Kutsuun perustuva ryhmä muodostui koronapandemian eristyksen aikana.

Vuotaja käytti nimimerkkiä OG ja käytti viesteissään sotilasjargonia.

The Washington Post on käynyt läpi noin 300 valokuvaa salaisiksi luokitelluista asiakirjoista, joista suurinta osaa ei ole julkaistu, sekä äänitallenteen, jolla kahden ryhmän jäsenen mukaan puhuu vuotaja. Lisäksi lehti on nähnyt chat-kirjoituksia ja valokuvia OG:n käymistä keskusteluista Discordissa.

Discord-palvelu sanoo lausunnossa tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa, mutta kieltäytyy kommentoimasta asiaa enempää, The Washington Post kertoo.