Suomessa tarvitaan pikaisia päätöksiä kotitalouksien välttämättömän sähkönkäytön tukemiseksi, vaatii hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

”Rajusti nousevien sähkön hintojen seurauksia ei voi hoitaa vain sosiaaliturvajärjestelmän keinoin, kun pulaan on joutumassa moni keskituloinenkin sähkölämmitetyssä talossa asuva. Nyt tarvitaan uusia työvälineitä”, Saramo sanoo tiedotteessaan.

Julkisessa keskustelussa on ollut esillä monenlaisia ehdotuksia sähkön kohoavien hintojen suitsemiseksi. Saramo kertoo pitäneensä esillä sähkön hintakattoa, eikä hän tyrmää myöskään sähkön arvolisänveron tilapäistä alennusta, vaikka pitää ehdotusta riittämättömänä ja epätarkkana.

”Kun sähkölämmityksen hinta moninkertaistuu, toisi sähkön veronalennus vain vähän helpotusta. Alennuksen saisivat myös ne, joilla on edullinen määräaikainen sopimus, vaikka tärkeää olisi, että kaikki säästäisivät sähköä voitavansa”, Saramo sanoo.

Saramo ottaisi välttämättömän sähkönkäytön tukeen mallia Norjasta, jonka jo viime talvena käyttämästä järjestelystä voisi hänen mukaansa muokata Suomelle sopivan. Olennaista on, että ministeriöt toimivat nopeasti ja valmistelevat tarvittavat uudistukset ripeästi, hän vetoaa.

Saramo rahoittaisi tuen niin sanotulla windfall-verolla, eli ulkoisista syistä johtuvien ylisuurten voittojen verotuksella, joka kohdistuisi sähköyhtiöihin.

”Valtaosa sähköstämme tuotetaan yhä edullisesti, mutta sähköntuottajat saavat jättimäisiä sotatuottoja hinnan määräytyessä pörssissä. Kriisiajat edellyttävät kriisiaikojen lainsäädäntöä”, Saramo sanoo.

Olennaista vasemmistojohtajan mukaan olisi, että tuki menisi vain välttämättömään käyttöön ja kannustin säästää sähköä säilyisi jokaisella.

”Tuki voisi siksi kattaa esimerkiksi 80 prosenttia 8 senttiä kilowattitunnilta ylittävältä hinnalta. Tuki voitaisiin rajata talvikuukausiin ja esimerkiksi 4 000 kilowattituntiin kuukaudessa.”

Saramo ”pelkää, että työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö pitävät sähkön välttämättömän käytön tukea ja windfall-veroa liian monimutkaisina ja aikaa vievinä toteuttaa”.

”Uudistukset ovat mahdollisia, kunhan poliittista tahtoa löytyy. Tämä tukirakenne on ollut Norjassa käytössä jo viime talvesta. Windfall-veroja on säädetty jo useissa Euroopan maissa ja Suomessakin sellaista on selvitetty vuosikymmen sitten. Nämä eivät voi olla ylitsepääsemättömän vaikeita toteutettavia meidän ministeriöillemme”, Saramo sanoo.