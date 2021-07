Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) nostaa eduskunnan sivuilla julkaistussa blogikirjoituksessaan esiin kuntavaalien ennätysalhaisen äänestysprosentin.

Kesäkuun kuntavaaleissa äänestysprosentti oli 55,1 prosenttia. Kyseessä on kaikkien aikojen alhaisin äänestysprosentti kuntavaaleissa sitten vuoden 1945.

Vehviläinen mainitsee, että hänen kotikaupungissaan Joensuussa äänestysprosentti jäi vain 47,6 prosenttiin.

”Toivon että tutkijat tarttuvat tähän vakavasti. Tarvitsemme tutkittua tietoa siitä, miksi kansalaiset eivät käytä äänioikeuttaan. Edellisten vuoden 2017 kuntavaalien perusteella tiedossamme on eräitä faktoja. Tuolloin vain joka kolmas 18–24 -vuotiaista kävi äänestämässä. Ahkerimpia äänestäjiä olivat tuolloin 65–74 -vuotiaat”, Vehviläinen kirjoittaa.

Vehviläisen mukaan puolueiden on otettava alhainen äänestysprosentti vakavana merkkinä.

”Puolueiden ja kaikkien demokratiasta huolta pitävien on otettava näin alhainen äänestysaktiivisuus demokratian myrskyvaroituksena. Mitä vahvempi mandaatti on kansalaisilta, sitä parempi päättäjien on hoitaa yhteisiä asioita.”

