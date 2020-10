Sitovasta vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa lailla, joka on tullut voimaan tänään.

Lakimuutokset tulevat voimaan asteittain. Tästä päivästä alkaen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.

Täysimääräisesti henkilöstömitoitus tulee voimaan 1. huhtikuuta vuonna 2023, jolloin mitoitus tulee olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Vähimmäismitoitus koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluja, ja sen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun varmistaminen sitä edellyttävät.

Tähän saakka mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella, nyt vähimmäismitoitus kirjataan lakiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa lain toteutumista kyselyillä. Pitkä siirtymäaika on herättänyt aiemmin keskustelua, mutta THL:n mukaan siirtymäaika on tarpeen henkilöstön riittävyyden vuoksi.

”Siirtymäaika mitoituksen nostolle on tarpeen, sillä henkilöstön saatavuus on rajallinen. Teimme toukokuussa kuntiin kyselyn, jossa yli kolmannes kunnista raportoi jatkuvista lähihoitajien rekrytointiongelmista. Lisäksi yli puolet ilmoitti rekrytointiongelmia olevan ajoittain”, johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:stä toteaa tiedotteessa.

Aiemmin on arvioitu, että mitoituksen nostamiseen tarvitaan jopa 5000 hoitajaa lisää.

Hoitajat eivät enää pyykkää

Lisäksi tänään tulevat voimaan säännökset välittömän asiakastyön ja välillisen työn erottamisesta sekä henkilöstön rakenteesta ja osaamisesta. Säännökset liittyvät siihen, että hoitajat ovat joutuneet työssään tekemään myös välillistä työtä, kuten pyykkäämään ja laittamaan ruokaa. Uusilla säännöksillä pyritään estämään tämä ja ohjaamaan resurssit nimenomaan hoitotyöhön asiakkaiden tarpeita vastaavasti.

Palveluntuottajan on tarvittaessa voitava osoittaa, miten sen huolehtii siitä, että välilliseen työhön kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Nyt voimaan tulevilla muutoksilla turvataan iäkkäiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kuvaili uutta työnjakoa ”erittäin suureksi loikaksi”. Sitä ovat aiemmin kiitelleet myös hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer.

Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi tiedotustilaisuudessa eilen, että uusi työnjako tuo muutosta hoivakoteihin. Johtopäätöstä tukevat Karppasen mukaan valvontaviranomaisten valvontahavainnot. Hoitajien työajasta on hänen mukaansa kulunut aiemmin tarpeettoman suuri osuus välillisiin tehtäviin.

Muutokset ovat ensimmäinen osa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmaan sisältyvää iäkkäiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamista. Uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on erityisesti kotihoidon laadun ja saatavuuden parantaminen sekä iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuuden kehittäminen.

Hoitajamitoitus kotihoitoon?

Ministeri Kiuru kertoi tiedotustilaisuudessa, että parhaillaan pohditaan, miten kotihoito mitoitetaan niin, että kotihoidossa ihminen saisi sitä, mitä hänelle on luvattu. Työryhmä ei Kiurun mukaan päässyt kotihoidon henkilöstömitoituksesta yhteisymmärrykseen.

Lausuntokierroksen pohjalta niukka enemmistö kannatti lakisääteistä hoitajamitoitusta kotihoitoon. Vajaa kolmannes taas vastusti. Tältä pohjalta ministeriö nyt Kiurun mukaan pohtii asiaa.

Ministeri ei halunnut kertoa tarkemmin, mitä on luvassa, sillä valmistelu on kesken ja pöydällä erilaisia vaihtoehtoja. Kiuru huomautti, että kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen työnkuvat ovat aivan erilaiset ja sen takia myös henkilöstömitoitus on kotihoidossa eri asia verrattuna nyt säädettyyn mitoitukseen.

”Ei kannata sekoittaa näitä termeinä, että puhuisimme sitovasta henkilöstömitoituksesta, kun se on kotihoidossa hiukan erilainen asia”, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan tavoitteena on saada jonkinlainen ehdotus valmiiksi ensi keväänä, jolloin päästäisiin kentän kanssa käymään keskustelua siitä, ovatko ministeriön ehdotukset sellaisia, joiden ”kanssa voidaan elää”. Pelkona on ollut, että hoivakotien sitova henkilöstömitoitus syö resursseja kotihoidon puolelta.

Tänään voimaan tulleeseen lakiin on lisätty lisäksi säännökset iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAI-arviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä Valviran ja aluehallintovirastojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa lainmuutosten toimeenpanoa tukevan koulutuskierroksen syksyn aikana. Yhteistyötä lainsäädännön toimeenpanossa tehdään myös Suomen Kuntaliiton, kuntien ja kuntayhtymisen sekä palveluntuottajien kanssa.