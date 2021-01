Kiistellyt mediaväitteet rokotteiden tehosta eri ikäryhmissä ovat johtaneet Saksassa pohdintaan rokotusjärjestyksen muuttamisesta tiettyjen rokotteiden osalta, Euractiv-sivusto kertoo.

Sivuston mukaan Saksan terveysministeri Jens Spahn aloitti harkinnan saksalaismedian raportoitua, että Astra Zenecan valmistama koronarokote toimisi vain hyvin heikosti yli 65-vuotiaiden ihmisten kohdalla. Astra Zeneca on kiistänyt väitteen, samoin Saksan terveysviranomaiset.

Saksan viranomaisetkin ovat kuitenkin aiemmin olleet huolissaan iäkkäiden koehenkilöiden vähäisestä roolista Astra Zenecan rokotetesteissä. Euractivin mukaan rokotteen myyntilupaa parhaillaan harkitseva Euroopan unioni saattaakin myöntää luvan käyttöön vain alle 65-vuotiailla ihmisillä, ja Spahn varautuu tällöin aloittamaan myös nuorten ikäluokkien rokottamisen Saksassa.

Suunnitelman mukaan Pfizer-Biontechin sekä Modernan rokotteet varattaisiin vanhemmille ikäluokille, kun taas nuoret rokotettaisiin Astra Zenecan rokotteella.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer puolestaan kertoo Saksan harkitsevan maahan suuntautuvan kansainvälisen lentoliikenteen keskeyttämistä täysin. Tarkoituksena on ehkäistä muuntoviruksen leviämistä Saksassa ja taustalla vaikuttaa myös vastaavaan toimeen ryhtyneen Israelin esimerkki.

”Virusmutaatioiden uhka pakottaa meidät harkitsemaan mittavia toimia. Se tarkoittaa merkittävästi tarkempia rajatarkastuksia, etenkin riskimaiden rajoilla, mutta myös Saksaan tulevan lentoliikenteen vähentämistä lähes nollaan, kuten Israel on tehnyt”, Seehofer sanoo haastattelussa Deutsche Wellen mukaan.

Käsky etsiä keinoja suojata Saksaa virusvarianteilta on Bild-lehden mukaan tullut liitokansleri Angela Merkeliltä. Merkel on vaatinut turismin pysäyttämistä, vaikka on toisaalta ollut täydellistä matkustuskieltoa vastaan.

