Tyhjää. Työnantajilla on vaikeuksia saada avoimia työpaikkoja täytettyä USA:ssa.

Syyskuussa ennätyssuuri määrä amerikkalaisia eli noin 4,4 miljoonaa ihmistä jätti työpaikkansa. Monet vaihtoivat työtä saadakseen paremmat työolot ja palkan, kertoo Wall Street Journal.

Irtisanoutumiset eivät kuitenkaan osu tasaisesti eri puolille maata. Maan länsiosissa sijaitsevat osavaltiot, kuten Montana, Havaiji, Utah ja Oregon ovat kärjessä irtisanoutumisten määrissä.

Eroa selittävät ainakin toimialakohtaiset erot. Irtisanoutumisaalto on voimakkaammillaan koulutuksen toimialalla. Toimiala on iso työllistäjä USA:n luoteisosissa. Myös taiteen ja viihteen alalla irtisanoutumisia on tapahtunut paljon.

Havaijin irtisanoutumisia selittää lehden mukaan se, että alueen turismi on kärsinyt koronapandemian takia.

Uusia työpaikkoja on avautunut USA:n luoteisosissa nopeimpaan tahtiin sitten tammikuun. Wall Street Journalin mukaan tämä on lisännyt irtisanoutumisen houkuttelevuutta työntekijöiden keskuudessa, sillä uusia töitä on paljon tarjolla.

Työmarkkinoiden tilanne on kireä USA:ssa. Työnantajilla on vaikeuksia saada hakijoita avoimiin työpaikkoihin, sillä jokaista kymmentä avointa työpaikkaa kohden hakijoita on keskimäärin seitsemän.

Kilpailu osaavista työntekijöistä on näkynyt muun muassa niin, että yksityisen sektorin palkat ovat nousseet nopeaan tahtiin vuoden kolmannella neljänneksellä.

