Yhdysvaltain maaliskuun puolivälissä kokoamaan, Ukrainalle lähetettävään 800 miljoonan dollarin asepakettiin kuuluu koko joukko asejärjestelmiä, muun muassa 800 Stinger-ilmatorjuntaohjusta, 2 000 Javelin-panssarintorjuntaohjusta ja 25 000 kypärää.

Listauksessa on myös epämääräinen mutta kiinnostava maininta: ”100 taktista, miehittämätöntä ilma-alusta” (engl. 100 Tactical Unmanned Aerial Systems).

Politico-lehdelle asian varmistaneen edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvan Mike McCaulin (rep.) mukaan kyseessä on AeroVironment-yhtiön valmistama Switchblade-drone: pieni, kevyt ja edullinen taktinen miehittämätön ilma-alus.

Switchbladea kutsutaan epävirallisesti myös nimellä ”kamikazedrone”, mikä tiivistääkin järjestelmän tehtävän: Switchblade laukaistaan ilmaan kranaatinheitintä muistuttavasta putkesta, minkä jälkeen se levittää siipensä ja alkaa tarkkailla mahdollisia kohteita. Kun kohde löytyy, Switchblade syöksyy sitä päin 160 km/h vauhdilla ja räjähtää. Drone kykenee myös muuttamaan kurssiaan, mikäli kohde yrittää väistöliikkeitä.

Lisäksi Switchbladen operaattori pystyy tarvittaessa keskeyttämään syöksyn ja ohjaamaan dronen takaisin matkalentoon odottamaan parempia kohteita.

Switchbladesta on kahta mallia, joista Ukrainaan lähetettiin oletettavasti ensimmäinen eli Switchblade 300.

Se painaa 2,5 kg, on pituudeltaan 60 cm ja lentää sähkömoottorin voimin viidentoista minuutin ajan 100 km/h matkanopeudella. Kantama aseella on kymmenen kilometriä.

Switchblade 300 on varustettu kameroilla ja gps-navigaatiolla ja se kykenee lähettämään livekuvaa operaattorin näyttöruutuun. Pienen massansa ja kokonsa vuoksi se mahtuu jalkaväkimiehen selkäreppuun.

Asejärjestelmä on myös varsin edullinen, sillä yksi Switchblade 300 maksaa 6 000 dollaria (n. 5 450 eur). Dronen taistelukärki on käsikranaatin kokoinen, ja se on tehokas paitsi jalkaisin liikkuvia joukkoja, myös panssaroimattomia ajoneuvoja vastaan. Tankkien panssareita 300-versio ei läpäise.

Suurempi Switchblade 600 on 1,3 metriä pitkä, painaa noin 55 kg ja kykenee 40 minuutin tai 40 kilometrin lentoon. Sen taistelukärjen kerrotaan tehoavan myös panssariajoneuvoja vastaan.

100 dronea ei tietysti ole vielä järin paljon, mutta asejärjestelmämielessä se tasaa puntteja Venäjää vastaan, jonka vastaavasta KUB-BLA-dronesta on tehty havaintoja Ukrainassa.

