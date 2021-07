Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen ja Terhi Koulumies kiirehtivät nuorten koronarokotuksia.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Ikonen on huolissaan nuorten kasvavista tartuntamääristä ja pitkittyneen koronan vaikutuksista juuri nuoriin, mikä on puhuttanut viime aikoina.

”Nuorten tartunnat ovat voimakkaassa kasvussa ja koulujen alku lähenee. Samaan aikaan rokotteita uhkaa päivittäin jäädä käyttämättä, kun ihmiset eivät lomalla käytä aikojaan. Eikö tässä tilanteessa kannattaisi käynnistää rinnalla nuorten rokotukset nopeutetusti ja pyrkiä saamaan rokotesuoja mahdollisimman kattavaksi ennen lukuvuoden alkua, jos rokote on todettu nuorille turvalliseksi ja saatavuus sen mahdollistaa?” Ikonen esittää tiedotteessa.

Ikosen lisäksi myös Koulumies vaatii käynnistämään nuorten rokotukset pikimmiten. Koulumies menee vielä pitemmälle kuin Ikonen ja vaatii Twitterissä, että syksy olisi aloitettava etäkoulussa ja alle 16-vuotiaiden rokotukset heti.

Päätös yläkouluikäisten rokotuksista tulossa

Asetus 12–15-vuotiaiden rokottamiseksi on lausuntokierroksella. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat suositelleet yläkouluikäisten lasten rokottamista. Varsinaista päätöstä asiasta odotetaan elokuun alussa.

Molemmat ovat huolissaan long covidista, joka saattaisi koskea nuoria jopa enemmän kuin ikääntyviä. Ikonen nostaa esiin kansainvälisen tutkimustiedon, jonka mukaan pitkäaikaisia, useita kuukausia kestäviä oireita on raportoitu olevan 10–60 prosentilla koronavirukseen sairastuneista. Muun muassa neurologisista oireista kärsivät varsinkin nuoret ikäluokat, Ikonen huomauttaa.

”Niin sanotulla long covidilla voi olla pitkäaikaisia inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat enemmän juuri nuoriin. Myös muut rajoitukset ovat vaikuttaneet nuorten elämään jo pitkän aikaa. Siksi nuorten rokotukset on saatava pikimmiten käynnistettyä”, Ikonen sanoo tiedotteessa.

Asiantuntija toppuuttelee long covid -huolia

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet rauhoittelee long covid -huolia Ylen radion Ykkösaamussa ja korostaa, kuinka vähän pitkäaikaisoireista oikeasti tiedetään. Vaikean taudin jälkeen toipuminen kestää pitkään ja se on ymmärrettävää, Rämet huomauttaa. Sekä aikuisilla että nuorilla on ollut raportointia siitä, että oireet saattavat kestää neljä tai 12 viikkoa, mutta Rämetin mukaan on epävarmaa, kuinka yleistä tämä on.

Rämetin mukaa lasten osalta long covidista on olemassa vain yksi hyvin tehty tutkimus. Sveitsissä tutkittiin satunnaisia koululuokkia, eli ei ”haettu sairaalasta hankalimpia tapauksia”, vaan katsottiin asiaa väestötasolla, Rämet kertoo. Reilusta tuhannesta lapsesta 109 oli altistunut koronavirukselle ja 1200 ei ollut altistunut, eikä merkittäviä poikkeamia havaittu, hän summaa.

”Iso ongelma ehkä tämä long covid ei ole”, Rämet sanoi Ykkösaamussa tänään.

Rämet arvioi myös, että yläkouluikäisten lasten ja nuorten koronarokotukset voisivat käynnistyä, kun koulut alkavat ja kouluterveydenhuolto voisi olla toteuttamisessa mukana. Toteuttaminen on kuntien vastuulla.