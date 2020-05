Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa, että etäopetusjakson vaikutusten kartoitus on jo alkanut. Koronavirusepidemian takia koulutilat ovat olleet kiinni lähes kahden kuukauden ajan, mikä on herättänyt huolen etäopetusajan vaikutuksista lasten oppimiseen.

Perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14. toukokuuta. Myös varhaiskasvatuksessa palataan normaaliin samaan aikaan. Toisin sanoen koronarajoitusten purkaminen aloitetaan pienten lasten oppimisoikeudesta.

”Jos jotain 1990-luvun lama meille osoitti, niin sen, että pienten lasten koulutuksesta pidetään kriisitilanteessa kiinni. Se on täysin keskeistä sille, että kuinka kova lasku kriisistä yhteiskunnalle seuraa”, Kari sanoo.

Kari varoittaa, että koronavirusepidemia voi pahentaa kehitystä, joka on jatkunut Suomessa jo jonkun aikaa. Se kehitys vihreiden oli tarkoitus pysäyttää.

”Meillä oppimistulokset ovat laskeneet ja oppimiserot kasvaneet koko 2010-luvun. Se iso määrittävä asia on, että nimenomaan perhetaustan vaikutus näkyy entistä enemmän lasten oppimisessa. Ja nyt, kun ollaan menty tähän etäopetukseen, niin silloinhan perheen vastuu lapsen oppimisesta on kasvanut entisestään. Juuri tässä tilanteessa, kun vihreiden iso tavoite ja koko hallituksen iso tavoite oli pysäyttää tämä oppimistulosten eriytyminen, niin tässä kohtaa pelko on, että otetaan askeleita taaksepäin. Meillähän on alkanut jo kartoitukset siitä, miten etäopetus on vaikuttanut. Kunnat, opetustoimet, koulut ovat tiivistäneet yhteistyötä lastensuojelun kanssa, jotta meillä on tiedossa perheet, jotka tukea tarvitsevat enemmän.”

Uusi Suomi haastattelee kaikkia kansanedustajia myös videolla. Emma Kari antaa videohaastattelussa Jussi Halla-ahosta (ps), Petteri Orposta (kok) ja Sari Essayahista (kd) kommentit, joita naurahtaen epäilee pian katuvansa. Katso haastattelu tästä (juttu jatkuu alla):

Hallituksessa valmistellaan lasten ja nuorten tukipaketti, joka on tulossa lisätalousarviona todennäköisesti toukokuussa ulos. Karin mukaan siinä katsotaan kaikki ne paikat, joissa lisäresursseja tarvitaan, jotta lasten tilanne ei jäisi yksin opettajien harteille.

Hallituksessa valmistellaan lasten ja nuorten tukipaketti, joka on tulossa lisätalousarviona todennäköisesti toukokuussa ulos. Karin mukaan siinä katsotaan kaikki ne paikat, joissa lisäresursseja tarvitaan, jotta lasten tilanne ei jäisi yksin opettajien harteille.

