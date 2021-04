Pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja Hussein al-Taee kritisoi hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa pitkässä Twitter-ketjussaan.

”Me pakkopalautimme jälleen afgaanin. Kuusi vuotta Suomessa. Puhuu kieltä, sai tutkinnon ja perusti elämänsä tänne. Nyt on Kabulissa. Kaupunki joka on rankattu yhä uudelleen maailman vaarallisemmaksi. Ei tämä hallitus ole edellistä parempi näissä kysymyksissä”, al-Taee kirjoittaa.

Al-Taeen mukaan yhteistyö maahanmuuttoviraston, sisäministeriön ja oikeusministeriön kanssa on ollut nihkeää. Al-Taee nostaa esiin muukalaispassikysymyksen, josta vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu puhui talvella Uuden Suomen haastattelussa.

LUE LISÄÄ:

”Ja vastaukseen miksi hallituspuolueen edustaja on täällä kritisoimassa hallitusta. Asia on yksinkertainen. Yhdenkin ihmisen henki, niin kuin korona on osoittanut on meille suomalaisille kansanedustajille tärkeä. Kohdallani voin sanoa, kaikki ihmishenget. Kaikkeni teen sisäisesti”, al-Taee kirjoittaa pakkopalautuksista.

Muukalaispassi esillä

”Tähän muukalaispassiasiaan on saatava pikainen, ja kauan sitten luvattu muutos. Jos ihminen on elänyt lähes koko aikuiselämänsä Suomessa, puhuu maailman vaikeinta kieltä, suomea ja on esim. hoitoalalle kouluttautunut, hänelle on myönnettävä muukalaispassi”, kirjoittaa al-Taee.

”Muukalaispassi auttaisi montaa työllistynyttä, suomen kielen oppinutta. Monet ovat tulleet Suomeen 2015–2016, eli olleet maassa jo 4–5 vuotta. Moni on kotoutunut. Työvoima, jos mikä, on se, mitä tarvitsemme”, sanoi Hopsu Uuden Suomen haastattelussa.

Hopsun mukaan viranomaiset kiristivät muukalaispassin perusteita viime kaudella, mutta päätös ei ollut lainsäädännöllinen.

Al-Taee ottaa esiin Hopsun tavoin myös ongelmat, jotka seuraavat vastaanottokeskusten sulkemisia. Jos vastaanottokeskuksessa asuva on jo ehtinyt saada opiskelu- tai työpaikan, keskuksen sulku voi siirtää ihmiset toiselle paikkakunnalle, jolloin jo alkanut opiskelu- tai työura katkeaa.

Suora kysymys sisäministeri Ohisalolle

Al-Taee haastaa myös suoraan sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr).

”Maria Ohisalo, viime vaalikaudella juristinne yritti pysäyttää lennon, jossa oli pakkopalautettava. Te vihreät teitte asiasta numeron. Kiitos hänelle & teille siitä. Ihmettelen, miten ette pysäytä pakkopalautuksia vaikka nyt istutte siinä ministeriössä, jonka toimintaa vastustitte!” al-Taee tviittaa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo näkee pääministeripuolue sdp:n vastuuta asiassa.

”Kyllä, ketään ei tule palauttaa Afganistaniin. Mutta tämä ei Hussein edistä asiaa, että nostat kritiikin nokkaan yksittäisen henkilön ja vihreät. Minä kyllä katsahtaisin demareiden suuntaan, että noudatetaanko niitä ihmisoikeuksia vain paperilla vai myös käytännössä”, Honkasalo vastaa.

Al-Taee vastaa Honkasalolle:

”Tiedät hyvin, että ministerillä on vastuu hallitusohjelman mukaisesti tehdä esityksiä paperittomuuden poistamiseksi. Missä niitä esityksiä on? Kuinka monta kertaa olemme ihmioikeusverkostossa vaadittu esityksiä ja muutoksia? Paine ei tunnu! Eikö ihmisarvon pitänyt olla jakamaton?”

Honkasalo syyttää a-Taeeta populismista.

”Hidasta on kyllä ja turhauttavaa, mutta tiedät varsin hyvin että näiden muutosten eteen tehdään töitä. Tiedät myös sen, ettei teidän puolueenne jakamattomasti edistä ihmisoikeuksia”, Honkasalo tviittaa.

LUE MYÖS: