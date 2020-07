”Nuuka nelikko sai jäsenmaksupalautuksensa, jotka ovat vuositasolla satoja miljoonia. Mitä Suomi sai? Sata miljoonaa aluekehitykseen", ihmettelee kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

EU-johtajat pääsivät sopuun tänään aikaisin aamulla 750 miljardin euron elvytyspaketista ja EU:n 1074 miljardin euron monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Paketin puinti on alkanut välittömästi ja sosiaalisessa mediassa vastaanotto on ristiriitaista.

EU-johtajat myyvät pakettia suurena onnistumisena niin nettomaksajien kuin nettosaajien näkökulmasta. Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoi, että päätös on ”historiallinen hetki Euroopalle”. Itävallan kansleri Sebastian Kurz sanoi, että päätös on ”hyvä tulos”.

Jäikö Suomi nuolemaan näppejään lopputuloksessa ja onko Suomelle hyötyä löydetystä EU-sovusta?

Ensinnäkin on Suomen kiistaton hyöty, että Eurooppa elpyy – myös etelä. Vaikka Etelä-Eurooppa ei ole Suomelle suoraan tärkeä vientikohde, se on merkittävä välillisesti. Suomi myy esimerkiksi komponentteja Saksaan, jossa tuotteita jalostetaan Etelä-Euroopan markkinoille. Suomen viennistä 60 prosenttia suuntautuu EU-maihin.

Jos elvytyspaketilla saadaan pehmennettyä koronan aiheuttaman taantuman vaikutukset, sillä on positiivinen vaikutus myös Suomen talouteen. Jää nähtäväksi, kuinka tehokkaasti rahoja saadaan kanavoitua Euroopan talouteen. Suunnitellut elvytystoimet ovat sen kaltaiset, että niiden aiheuttama hyvä voi tosin realisoitua vasta pitkän ajan kuluttua.

Mitä sitten tulee diilin yksityiskohtiin: tekikö Suomi oikein, kun se ei liittoutunut nuukan nelikon kanssa yhteen? Käytännössä se liittoutui, vaikka ei niin sanonut. Suomi eteni rinta rinnan nuukan nelikon kanssa vaatimassa leikkauksia avustuksiin ja elvytyspaketin pienempää kokonaistasoa.

Suomi eroaa nuukasta nelikosta tosin sillä, että se on hyväksynyt hieman korkeamman EU-budjetin tason eikä vaadi jäsenmaksualennuksia.

No miksi nämä muut vaativat? Koska ne ovat EU-budjetin suurimpia nettomaksajia, huomattavasti suurempia kuin Suomi. Ne saivat lisää vuotuisia alennuksia, mutta ne pysyvät silti Suomea suurempina nettomaksajina.

Täytyy muistaa, että Britannian lähdön jälkeen kaikkien nettomaksajien maksuosuudet ovat kasvamassa, sillä Britannia oli iso nettomaksaja. Siksi alennuspyynnötkin ovat aiempaa isommat ja neuvottelut vaikeammat.

Sitä paitsi Suomella on oma ”jäsenmaksupalautuksensa”: maaseudun rahoitus. Suomi on saanut niin sanotun kirjekuoren maaseudun kehittämiseen aiemmillakin kierroksilla huolimatta hallitusten väristä. Tällä kertaa Suomi sai 400 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen ja 100 miljoonaa euroa harvaan asutuille seuduille seuraavan budjettikauden ajaksi. Tosin kuoria saavat muutkin, esimerkiksi Itävalta, mutta se ei muuta juurikaan nettomaksutasapainoa.

Se, onko parempi saada rahaa suoraan maaseudulle vai yleisesti jäsenmaksupalautuksina, on keskustelu, joka Suomessa pitäisi kansallisesti käydä. Tällä hetkellä maaseudun erityisrahoitusta pidetään kansallisena etuna, jota Brysselissä puolustetaan.

Entäpä tutkimus ja oikeusvaltioperiaate, jotka olivat Suomelle tärkeitä painopisteitä?

Tutkimus eli EU:n Horisontti-ohjelma saa miljardeja enemmän, mutta kuinka paljon, riippuu siitä, mihin vertaa. Horisontti saa huomattavasti vähemmän kuin komissio alun perin ehdotti tai Euroopan parlamentti olisi halunnut. Siihen nähden tutkimuksesta leikattiin.

Toisaalta verrattuna siihen, mitä EU:n 27 jäsenmaan laskennallinen osuus on vuosien 2014–2020 budjetista, korotus uudella kaudella on jopa 25 prosenttia. Toisaalta, kun vertaa nykytilaan, kasvu on pienempää. Nykykauden Horisontti-ohjelma on noin 80 miljardin euron kokoinen. Tosin sen rahoittajina ja merkittävinä saajina on Britannia. Kun Britannia poistuu, jää nähtäväksi, kenelle osuus jakaantuu.

Summa summarum: tutkimukseen tulee lisää rahaa, mutta ehkä ei niin paljon kuin moni olisi toivonut.

Entäpä oikeusvaltioperiaate, josta saatiin kirjaus päätökseen. EU-johtajat sopivat, että EU-rahojen käyttöön tulee oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvä ehdollisuus. Kirjaus on tosin paljon yleisluonteisempi, mitä voi pitää vesittymisenä.

EU-maat päättivät kuitenkin, että oikeusvaltioperiaatteesta päätetään määräenemmistöllä, ei yksimielisesti. Näin esimerkiksi Unkari tai Puola eivät voi yksin blokata etenemistä asiassa. Piru asuu kuitenkin yksityiskohdissa ja on huomattava, että äänestyksissä voi jättää äänestämättä. Joissain tapauksissa se tulkitaan ei-ääniksi. Monella EU-maalla ei ole vahvaa kantaa ja se voi aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa, kun Unkari tai Puola halutaan saada tilille.

Onkin todennäköistä, että taistelut oikeusvaltioperiaatteesta siirtyivät tulevaisuuteen. Niistä ei voi kuitenkaan perääntyä, sillä periaate on kytketty EU-budjettiin.

Entäpä kokonaistaso. Suomi ja nuuka nelikko halusivat vähemmän avustuksia ja niitä karsittiin jopa 110 miljardilla eurolla. Olennaista Suomelle oli se, että Suomi saa painettua alaspäin avustuksista koituvia vastuitaan. Näin kävikin: Suomen nettomaksut elvytyspakettiin ovat kokonaiset 1,2 miljardia euroa pienemmät kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa.

Tosin avustusten määrä otettiin pois kaikkialta muualta paitsi jäsenmaille kanavoitavasta uudistus- ja investointirahoituksesta, joka lisääntyi 2,5 miljardilla ja se määrä rahaa, joka otettiin pois avustuksista, lisättiin lainojen muodossa tähän ohjelmaan.

Yleisesti voi sanoa, että EU on hyvä tekemään monimutkaisia kompromisseja, jonka lopputuloksena ei ole selviä voittajia. Toki EU voitti joka tapauksessa. Vaikka EU:n resursseja ei kasvatettu niin paljon kuin Euroopan komissio ja parlamentti olisivat halunneet, taso nousi silti huomattavasti. Budjetti on myös entistä modernimpi ja rahaa on entistä vähemmän niin sanotuissa perinteisissä ohjelmissa, kuten maatalous ja aluekehitys. Muutokset ovat vain hitaampia kuin jotkut toivovat.

EU-maat hyväksyivät myös muoviveron ja on todennäköistä, että keskusteluun tulevat vielä hiilitullit, digivero ja päästökaupan tulojen osittainen ohjaaminen EU-budjettiin. Se nostaisi EU-resursseja pysyvästi korkeammalle. Mutta nämä keskustelut jäävät tulevaisuuteen.