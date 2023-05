Suomi on monta kertaa kysynyt, mihin komission kaavailemaa suvereniteettirahastoa tarvittaisiin. ”Vieläkään kirkasta vastausta siihen ei ole kuulunut”, Annika Saarikko sanoo.

Euroopan unionin jäsenmaiden valtiovarainministerit ovat kokoontuneet Brysseliin keskustelemaan Euroopan taloustilanteesta.

Euroopan komissio nosti maanantaina ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta. Suurin syy näkymien paranemiseen on energian hinnan lasku. Se kohentaa kotitalouksien ostovoimaa ja laskee yritysten tuotantokustannuksia.

Suomea EU-kokouksessa edustaa toimitusministeristön valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Hänen mielestään on välttämätöntä pohtia, mikä kytkös jäsenmaiden myöntämillä energiatuilla on siihen, että inflaatio on edelleen pysynyt korkealla tasolla.

”Minusta on silmin nähden havaittavissa, että kotitalouksille ja yrityksille kohdistuvia tukia oli sittenkin helpompi pystyttää kuin niistä päästä eroon”, Saarikko totesi ennen kokouksen alkua.

Hänen mielestään EU-maiden pitäisi olla sanojensa mittaisia. Kun tukia viime syksynä sorvattiin, kaikki jäsenmaat käyttivät kokouksissa puheenvuoroja siitä, että tukien pitää olla väliaikaisia ja hyvin kohdennettuja.

”Tämän mukaisesti Suomi on toiminut.”

Saarikon mukaan on uuden hallituksen asia aikanaan arvioida, halutaanko ja tarvitaanko ensi talvelle uusia tukimekanismeja.

”Itse pidän välttämättömänä, että tätä aikaa ennen ensi talvea käytettäisiin siihen, että valmisteltaisiin huolella paremmin kohdistuvat tuet. Kiireessä ei tehty täydellistä mallia, ei meillä eikä muualla”, Saarikko totesi.

Suomi onnistui vaikutustyössään

Euroopan komissio antoi huhtikuussa esityksen EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamisesta. Kyse on hankkeesta, joka on ollut vireillä jo vuosia.

Komissio ehdottaa, että se laatisi jatkossa ”teknisen kehityspolun” sellaisille jäsenmaille, joiden julkisen talouden alijäämä on yli kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen tai julkinen velka yli 60 prosenttia suhteessa bkt:hen.

”Kehityspolut” tehtäisiin kullekin maalle yksilöllisesti ja ne ottaisivat huomioon maan velkatilanteen.

Saarikon mukaan Suomella on tiettyjä huolia, jotka liittyvät maiden vertailtavuuteen ja toimien läpinäkyvyyteen. Hänen mielestään Suomi kuitenkin onnistui vaikuttamistyössään.

”Oli vaiheita, aivan loppumetreilläkin, joissa yhteisen fiskaalisen kapasiteetin lisääminen oli pöydällä. Se oli täysin Suomen kantojen vastaista. Sellaista ei komission esitykseen tullut, ja se on Suomen kannalta hyvä asia”, Saarikko totesi.

Hän muistutti, että reilu vuosi sitten Euroopassa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö talouden sääntökehikkoon tehdä ”kultainen sääntö”, joka jättäisi vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvät investoinnit velkasääntöjen ulkopuolelle.

”Suomi vastusti ajatusta siksi, että pohjimmiltaan kaikki [investoiminen] on tulevaisuuteen investoimista. Senkin ehdotuksen onnistuimme välttämään.”

Ei uudelle yhteisvelalle

Saarikon mukaan Suomi on tehnyt järjestelmällistä vaikuttamistyötä myös sen eteen, että EU:ssa käytäisiin keskustelua siitä, mikä on yksityisen rahoituksen ja pääomien rooli Euroopassa. Kaikkea ei voi ratkaista julkisella rahalla.

Saarikon mukaan Suomi on saanut liittolaisia kannalleen siitä, että suvereniteettirahastoa ei voi tukea, jos se perustuu yhteisvelkaan.

”Tämän kannan toivon myös uuden hallituksen omaksuvan. Sen eteen pitää täällä tehdä hurjasti töitä.”

Ahneusinflaatio puheenaiheena

Ranskan presidentti Emmanuel Macron teki viime viikolla nipun talouteen liittyviä avauksia. Hänen mielestään EU:n ympäristösääntely pitäisi laittaa jäähylle ja EU:n pitäisi valita kärkiyrityksiä, joille voisi myöntää valtiontukia.

Saarikon mielestä on myönteistä, että Euroopassa on vihdoin havahduttu keskustelemaan maanosan kilpailukyvystä.

”Se on aivan oikea puheenaihe. Mutta Ranskan ratkaisu ovat aina vahvat valtiontuet, jotka vääristävät kilpailua ja ovat myrkkyä meidän kaltaisellemme pienelle maalle.”

Saarikko kertoi, että ministerit keskustelivat maanantaina euroryhmän kokouksessa siitä, onko inflaatio ollut omiaan luomaan yrityksille voittoja.

Maailmalla on keskusteltu greedflationista eli vapaasti suomennettuna ahneusinflaatiosta.

Saarikko sanoo, että energiakriisin myötä energiayritykset saivat ansaitsematonta arvonnousua ja voittoa. Siihen puututtiin Suomessa synnyttämällä ylimääräinen lisävero näille yrityksille. Se oli Saarikon mukaan perusteltua.

”On toinen teema pohtia, onko muiden alojen yrityksillä kohtuutonta voitontavoittelua inflaation varjolla. Sellaisestakin on viitteitä.”

Saarikon viesti yrityksille on, että jos niille on inflaation myötä kertynyt pääomaa ja voittoja, niitä pitää käyttää investointeihin.

”Eurooppa huutaa investointeja. Suomalaisten yritysten soisin voitoillaan investoivan Suomeen.”

