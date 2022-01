Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken antaa yhdysvaltalaiskanava MSNBC:n haastattelussa ymmärtää, että Suomi olisi ilmaissut halunsa liittyä puolustusliitto Natoon.

Haastattelija sanoo Blinkenille kuulleensa, että ”Suomi ja ehkä joku muu maa” haluavat liittyä Natoon.

”Näin se on”, Blinken toteaa.

Harkitsisiko Yhdysvallat asiaa, häneltä kysytään.

”Naton ovi on avoinna. Jos maat haluavat liittyä, on heidän oikeutensa siitä päättää, ja jos he täyttävät kriteerit ja Naton jäsenet ovat kaikki jäsenyyden puolesta, niin kyllä, Naton ovi on auki. Se on perusperiaate, josta Venäjä pyrkii saamaan meidät perääntymään, mutta sitä emme tee.”

Suomessa päättäjät ovat korostaneet, että Suomi pitää kiinni Nato-optiosta eli oikeudestaan päättää hakea jäseneksi. Vaikka keskustelu on kiihtynyt, eivät avainhenkilöt kuitenkaan ole kertoneet kannattavansa jäsenyyden hakemista. LUE LISÄÄ ANALYYSISTÄ:

Blinken kommentoi haastattelussa myös neuvotteluja Venäjän kanssa ja varoittaa Venäjän kohtaavan massiivisia seurauksia, jos se jatkaa aggressioitaan. Ulkoministerin arvion mukaan Venäjän toimet ovat kääntyneet sitä itseään vastaan, kun esimerkiksi Ukrainassa Nato-jäsenyyden kannatus on noussut Krimin valtauksen jälkeen.

”Kaikki, mitä Putin tekee, toimii hänen suunnitelmiaan vastaan”, Blinken sanoo.