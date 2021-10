Sairaala- ja tehohoidon potilasmäärä on noussut Tyksissä kriittiselle tasolle huolestuttavan koronatilanteen vuoksi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) tiedotti tiistaina.

Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla on hoidettava kuusi ja vuodeosastoilla kahdeksan koronatautia sairastavaa potilasta. Aiemmin tällä viikolla tehohoidossa oli seitsemän potilasta, mikä on pandemiasyksyn korkein luku.

Jos potilasmäärä yhä kasvaa, uhkana on vaativien tehohoitoa edellyttävien leikkausten siirtäminen.

”Jos eristyshoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa yli kahdeksan, joudumme rajoittamaan esimerkiksi sydän-, syöpä- ja neurokirurgisten potilaiden leikkauksia. Meillä on oltava leikkausten jälkeen teho-osastolla tilaa näille potilaille, lisäksi tarvitsemme tilaa äkillisesti vakavasti sairastuneille ja esimerkiksi monivammapotilaille”, sairaalajohtaja Petri Virolainen kuvaa tiedotteessa.

Tyksiin voi tulla potilaita myös Satakunnasta, sillä Satasairaalan teho-osasto on jo täynnä. Tyksistä puolestaan siirrettiin yksi potilas Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin tehohoitoon.

Tehohoidetuista potilaista 90 prosenttia on ollut rokottamattomia ja ”ylipäätään sairaalahoitoon joutuneista 81 prosenttia on rokottamattomia”.

”Sen lisäksi 12 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista on saanut vain yhden rokoteannoksen. Eli vaillinainen rokotussuoja on ollut kaikkiaan 93 prosentilla sairaalahoitoon joutuneista”, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Sairaanhoitopiirin johdon viesti rokottamattomille onkin tiukka.

”Jättäytyminen rokotuksen ulkopuolelle on valtava riski ihmiselle. Rokottamaton sairastuu enemmin tai myöhemmin epidemian aikana ja seuraukset voivat olla hyvin vakavat. Tartunta heijastuu aina myös muualle yhteiskuntaan”, tiedotteessa todetaan.

”Rokotus ei koskaan ole pelkästään ihmisen oma asia. Siksi koronarokotus on kerta kaikkiaan otettava, ei siitä ole kahta kysymystä. Jokaisen on otettava se”, Rintala vaatii.

Iltalehdelle Rintala lisää, että sairaanhoitopiiri ei enää kehota ”vaan käskemme rokottautumaan”.

”Pelkona on, että emme saa epidemiaa sammutetuksi koko talven aikana, ja voimme joutua palaamaan rajoitusten aikaan. Olemme tällä hetkellä ikään kuin rokottamattomien panttivankeina”, hän sanoo tiedotteessa.

Ongelma telakalla – pakolliset terveystarkastukset alkavat

VSSHP:n tiedotteen mukaan muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat ovat yliedustettuina sairaalahoitoon päätyvissä koronapotilaissa.

”Puolet sairaalaan joutuvista on vieraskielisiä. Vieraskielisyys on erityisongelma”, Rintala sanoo IL:lle.

Turussa yritetään puuttua erityisesti telakan koronaongelmaan. Telakalla on töissä paljon ulkomaista työvoimaa.

Varsinais-Suomessa toiseksi yleisin tartunnan lähde onkin työpaikka, ”erityisesti laivanrakennuksen työpaikat”. Näissä rokottamattomuus on suurin riskitekijä, sairaanhoitopiiri kertoo.

”Rokotukset ovat välttämättömiä kaikissa ikäryhmissä ja ammateissa ja edellytämme sitä myös yritysten ulkomaiselta työvoimalta”, Rintala sanoo.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsikin tiistaina pakolliset terveystarkastukset Turun telakan työmaille.

”Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut tartuntatautilakiin perustuvan määräyksen pakollisista terveystarkastuksista Turun ja Kaarinan kuntien alueella. Koronavirusepidemian leviämisen hillitsemiseksi tehty päätös koskee terveystarkastusten järjestämistä ja niihin osallistumista Meyer Turku Oy:n työmaiden alueella. Määräys on voimassa 13.10.2021-2.5.2022”, tiedotteessa kerrotaan.

Määräys velvoittaa Turun kaupungin ja Kaarinan kaupungin järjestämään terveystarkastukset Meyer Turku Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden laivanrakennustelakan työmaihin kuuluvilla työpaikoilla. Terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista.

”Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Turun kaupungilta saamiensa lausuntojen pohjalta aluehallintovirasto totesi toimenpiteet tarpeellisiksi ja välttämättömiksi. Virus tarttuu telakkatyömailla henkilöstä toiseen, yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa, eikä tilannetta ole aiemmista toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan. Tartuntoja ilmenee erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa, joilla rokotekattavuus on matala”, avi kertoo.

”Telakkaan liittyviin toistuviin korona-aaltoihin on ollut vaikea vaikuttaa ja ne ovat kuormittaneet sekä Varsinais-Suomen koronajäljitystä että sairaalakapasiteettia. Testaus on telakan läheisyydessä siirtynyt Turun kaupungin koronabussiin, mikä on hankaloittanut muiden kuin telakalla työskentelevien pääsyä testaukseen. Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja ohjaamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin.”

