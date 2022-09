Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan noin 30 suomalaista sähköntuottajaa voi olla sunnuntaina esitellyn, ministerin sanoin ”jättimäisen” 10 miljardin euron kriisirahoituspaketin piirissä. Hän avasi suunnitelmaa Yleisradion aamutelevisiossa maanantaina.

”Kysymyksessä ovat sähköä tuottavat suomalaiset merkittävät yhtiöt, valtakunnalliset tai alueellisesti merkittävät toimijat. Sellaiset, jotka ovat käyneet sähkön johdannaiskauppaa pörssissä – jonka mekanismit ja säännöt ovat sellaiset, että ne edellyttävät paljon käteisvakuuksia, siis riihikuivaa rahaa, käteisvaroja. Nyt kun hinnat ovat nousseet, myös käteisvakuusvaatimukset ovat nousseet, ja heillä on akuutti kassakriisi tai mahdollisesti voi olla”, ministeri kävi läpi Ylellä.

Johdannaiskulujen noususta jo aiemmin julkisuudessa varoittanut, tytäryhtiötään Uniperia rahoittamaan joutunut valtio-omisteinen Fortum ”on yksi tällainen toimija”, Saarikko vastasi toimittajan kysymykseen.

Hallitus on korostanut, että paketissa ei ole kyse avustuksista eikä tuista, vaan lainoista tai takauksista, joita käytetään viimesijaisena vaihtoehtona, jos yhtiö ei saa rahoitusta markkinoilta tai omistajiltaan. Jokainen valtionlainaa tai -takausta mahdollisesti tarvitseva yhtiö tulisi arvioitavaksi ja päätettäväksi erikseen, Saarikko kertoi.

Hallitus on tänään maanantaina lähettämässä esityksensä paketista eduskunnan päätöksentekoon. Siitä ei Saarikon mukaan ole toistaiseksi arviota, moniko yhtiö tällä hetkellä voi tarvita valtion rahoitustukea.

”Sitä me emme voi tietää. Tämä on tehty viimesijaiseksi tueksi. Me olemme varautuneet, koska kysymyksessä on näiden yhtiöiden kautta Suomen huoltovarmuus: sähkön tuotanto ja sähkön saatavuus.”

Saarikon mukaan rahoitustukijärjestelyn on määrä olla voimassa vuoden 2023 loppuun. Lainojen maksuajat ovat lyhyitä ja ehdot ”ankarat”, Saarikko sanoo. Lainaa voisi saada vasta siinä vaiheessa kun on varmistettu, että ”muut reitit on käytetty” eli että normaalia lainarahoitusta ei löydy sen enempää rahoitusmarkkinoilta kuin yhtiön omistajilta – joita usein ovat kunnat.

”Sitten jos nämä reitit on käytetty loppuun, kyseeseen tulisi tämän paketin kautta valtion lainoitus”, Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa valtionlainojen korkovaatimukset ovat ”huomattavasti vaativampi kuin markkinoilta saatavalla lainalle”. Lainoitukseen voi liittyä myös korkoihin tai osingonmaksuun liittyviä ehtoja.

Oppositiosta on esitetty, että kansallinen hätäpaketti vie Euroopan unionilta painetta toimia energiakriisin ratkaisemiseksi.

”Tuosta en ole samaa mieltä. Tämä ratkaisu, jonka joudumme tekemään ja jollaisen Ruotsi on vastaavasti tehnyt, ne ovat hätäaputoimia. Ne eivät ratkaise juurisyytä”, Saarikko sanoi viitaten siihen, että energia- ja sähkömarkkinan systeeminen ongelma on ratkaista EU:n tasolla.

