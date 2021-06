Hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden dosentti, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Pauli Rautiainen on selvittänyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston eli AVIn päätöstä, jonka mukaan sisätiloissa on pidettävä kahden metrin etäisyys yli 10 hengen yleisötilaisuuksissa. Päätös on AVIn mukaan tehty tartuntatautilain nojalla, mutta Rautiainen ei ole saanut pyytämiään perusteluja.

”AVI kertoi Kuusiplus-ryhmän tiedustellessa asiaa 2 metrin perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät. Hetken näytti siltä, että 2 metrin raja, jota ei perustella AVIn päätöksessä oikein mitenkään, ei perustuisi oikeastaan mihinkään. Sitten AVI vastasi Tapahtumateollisuudelle, että raja perustuu AVI:n alueellisilta koronakoordinaatioryhmiltä saamaan tietoon”, hän kertoo Twitterissä.

Rautiainen teki perjantaina AVI:lle julkisuuslain mukaisen tietopyynnön, jossa pyysi tartuntatautilain 58 §:n mukaiseen päätökseen vaikuttaneita koronakoordinaatioryhmien asiakirjoja, joissa todetaan suoraan, että yleisötilaisuuksissa on noudatettava 2 metrin väliä. Rautiaisen mukaan AVI ilmoitti, että asiakirjat ovat ainakin osin salassa pidettäviä, koska tiedon luovuttaminen vaarantaa poikkeusoloihin varautumisen.

”Siis tieto miksi korona tarttuu herkemmin Paula Vesalan laulaessa karaokea kuin minun laulaessani karaokea on salassa pidettävää, koska sen paljastaminen vaarantaa poikkeusoloihin varautumisen. Nyt menee mielenkiintoiseksi. Maassa ei kuitenkaan vallitse poikkeusolot”, Rautiainen kommentoi saamaansa vastausta.

Keskustelussa olennainen tartuntatautilain pykälä 58 koskee laajaan tartunnanvaaraan liittyviä toimenpiteitä. Pykälä on jaettu a–h-alakohtiin, joista 58 d koskee asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksiä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. D-kohdassa puhutaan välttämättömyyskriteereistä ja esimerkiksi ilmaantuvuusluvusta 25.

LUE SEURAAVAKSI: